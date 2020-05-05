Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Video
  4. Borsadan 1.6 milyon dolar kazanan CEO, parayı çalışanlarına dağıttı

Borsadan 1.6 milyon dolar kazanan CEO, parayı çalışanlarına dağıttı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

ABD’de bir şirket CEO’su, borsada kazandığı 1.6 milyon doları kişisel servetine eklemek yerine, koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışanları arasında paylaştırmaya karar verdi.

ABD’nin Ohio eyaletinde merkezi bulunan emlak şirketi The Connor Group’un kurucusu Larry Connor, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren çalışanlarına inanılmaz bir sürpriz yaptı. Şirktin CEO’su borsada kazandığı 1.6 milyon doları çalışanları arasında paylaştırdı. Haber alan çalışanlar ise duyduklarına inanamadı.

Connor, çalışanlarına “En önemli değerleriniz olan doğru şeyi yapmak ve insanlara değer vermek hakkında düşünmeye başladım. Kazandığım 1.6 milyon doları aranızda bölüştüreceğim. Bu size verilmiş bir hediye değil, bu sizin tarafınızdan kazanılmış bir hak” dedi.

sdf

Larry Connor’ın Ohio merkezli emlak şirketinde 400 kişi çalışıyor. Bunların önemli bir bölümü ise pandemi sırasında çalışmayı sürdürdü. Haberi alan çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu haberi bazıları ağlayarak, bazıları ise gülerek karşıladı. Ancak çoğu, bu haber karşısında şoka uğradı.

Bir çalışan bu haber karşısında “Larry, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum” dedi. Başka bir çalışan ise bu habere “Tam bir Larry hareketi” şeklinde tepki verdi. Personel arasında dağıtılacak miktar ise 2 bin dolar ile 9 bin dolar arasında değişiyor.

3 bin dolar bonus kazanan bir personel ise, restoran sektöründe 23 yıl çalıştıktan sonra The Connor Group için çalışmaya başladığını bildirdi. Şirket çalışanlarından biri olan Melissa Demoulin’in eşi koronavirüs pandemisi nedeniyle altı haftadır işsiz ve çiftin iki çocuğu var. Melissa “Larry’nin yaptığı şey, bencillikten uzak. O şefkatli, düşünceli ve çalışanlarına bakmak isteyen biri. Bu hareket eylemin kelimelerden daha yüksek sesle konuştuğunu gösterdi” dedi.

Larry Connor ise “Biz öncü liderliğe inanıyoruz. Bu da, içinden geçtiğimiz zor zamanlarda sadece sorunları konuşmanın ötesinde aksiyon almak demektir” dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Milyonlar izledi! Eşi canlı yayındayken kocası duş alıyorduMilyonlar izledi! Eşi canlı yayındayken kocası duş alıyordu
Gerçek hayattaki Barbie'ler sosyal medyada fırtınalar estiriyorGerçek hayattaki Barbie'ler sosyal medyada fırtınalar estiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Connor Group, larry connor,

En Çok Okunan Trend Haberler

Avustralya'dan şoke eden haber! 5 kişi tutuklandı

Avustralya'dan şoke eden haber! 5 kişi tutuklandı

Gün yüzüne çıktılar: Ölen yakınlarını yiyorlar!

Gün yüzüne çıktılar: Ölen yakınlarını yiyorlar!

İlk günden yapmaya başladı, artık yeri kalmadı

İlk günden yapmaya başladı, artık yeri kalmadı

Yönetmeninden çarpıcı açıklama: Extraction heyecanı devam edebilir!

Yönetmeninden çarpıcı açıklama: Extraction heyecanı devam edebilir!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Virüs yüzünden 24 saat yaşar dediler... Annesine kavuştuğu anlar göz yaşarttı

Virüs yüzünden 24 saat yaşar dediler... Annesine kavuştuğu anlar göz yaşarttı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

TikTok videosu çekerken ölümden döndü! Cam kapının üstüne 'uçtu'

TikTok videosu çekerken ölümden döndü! Cam kapının üstüne 'uçtu'

İbni Sina'nın salgınla mücadele reçetesi

İbni Sina'nın salgınla mücadele reçetesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövmelerine 20 bin sterlin harcayan Amber Luke dövmesiz halini paylaştı

Son paylaşımı şoke etti: Dövmesiz halini gören gözlerine inanamadı!

Kayıp dünyadaki kabileye katılmak için hayatını geride bıraktı

Hayatını geride bırakıp, kabilede yaşamaya başlayan Norveçli mühendis

Evden canlı yayına bağlanan muhabirin kocası duşta çıplak görüntülendi

Milyonlar izledi! Eşi canlı yayındayken kocası duş alıyordu

Virüs yüzünden 24 saat yaşar denilen down sendromlu adam, hastalığı yendikten sonra annesine kavuştu

Virüs yüzünden 24 saat yaşar dediler... Annesine kavuştuğu anlar göz yaşarttı

Doktorlar koronavirüs ile savaşabileceğini iddia ettikçe kedi ve köpek eti satışları artıyor

Gizli kamera görüntüleri vahşi pazarlara olan ilgiyi gün yüzüne çıkardı!

Hapşırmak, koronavirüslü damlacıkları ne kadar uzağa püskürtüyor?

Virüsün yayılma hızı ve mesafesi bu videoyla gözler önüne serildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.