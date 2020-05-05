Borsadan 1.6 milyon dolar kazanan CEO, parayı çalışanlarına dağıttı

ABD’nin Ohio eyaletinde merkezi bulunan emlak şirketi The Connor Group’un kurucusu Larry Connor, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren çalışanlarına inanılmaz bir sürpriz yaptı. Şirktin CEO’su borsada kazandığı 1.6 milyon doları çalışanları arasında paylaştırdı. Haber alan çalışanlar ise duyduklarına inanamadı.

Connor, çalışanlarına “En önemli değerleriniz olan doğru şeyi yapmak ve insanlara değer vermek hakkında düşünmeye başladım. Kazandığım 1.6 milyon doları aranızda bölüştüreceğim. Bu size verilmiş bir hediye değil, bu sizin tarafınızdan kazanılmış bir hak” dedi.

Larry Connor’ın Ohio merkezli emlak şirketinde 400 kişi çalışıyor. Bunların önemli bir bölümü ise pandemi sırasında çalışmayı sürdürdü. Haberi alan çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu haberi bazıları ağlayarak, bazıları ise gülerek karşıladı. Ancak çoğu, bu haber karşısında şoka uğradı.

Bir çalışan bu haber karşısında “Larry, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum” dedi. Başka bir çalışan ise bu habere “Tam bir Larry hareketi” şeklinde tepki verdi. Personel arasında dağıtılacak miktar ise 2 bin dolar ile 9 bin dolar arasında değişiyor.