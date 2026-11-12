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49 yıldır uzayda! Voyager 1 insanlık tarihinde bir ilke imza atacak

NASA’nın 1977'de uzaya gönderdiği Voyager 1, tarihi bir mesafe rekoruna hazırlanıyor. Uzay aracı, 18 Kasım’da Dünya’dan yaklaşık 25,9 milyar kilometre uzaklığa ulaşarak bir ışık günü sınırını geçen ilk insan yapımı nesne olacak. Bu mesafede Dünya ile çift yönlü haberleşmenin tamamlanması yaklaşık iki gün sürecek.

49 yıldır uzayda! Voyager 1 insanlık tarihinde bir ilke imza atacak
Enes Çırtlık

NASA’nın 5 Eylül 1977'de uzaya gönderdiği Voyager 1, yaklaşık 49 yıl süren yolculuğunda yeni bir tarihi dönüm noktasına ulaşmaya hazırlanıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) açıklamasına göre uzay aracı, 18 Kasım 2026'da Dünya’dan bir ışık günü uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı nesne olacak. Bu mesafede Voyager 1'e gönderilen bir radyo sinyalinin hedefine ulaşması tam 24 saat sürecek.

VOYAGER 1, 25,9 MİLYAR KİLOMETRE UZAKLIĞA ULAŞACAK

NASA’nın 10 Kasım’da yayımladığı açıklamaya göre Voyager 1, 18 Kasım’da Dünya’dan yaklaşık 25,9 milyar kilometre uzaklığa ulaşacak.

NASA, bu tarihi anı 18 Kasım 2026, ABD Doğu saatiyle 05.16.07 olarak açıkladı. Bu saat, Türkiye saatiyle 13.16.07'ye karşılık geliyor.

Uzay aracı, söz konusu uzaklığa erişen ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçecek.

BİR IŞIK GÜNÜ NE ANLAMA GELİYOR?

NASA’nın açıklamasına göre bir ışık günü, ışığın boşlukta 24 saatte kat ettiği mesafeyi ifade ediyor.
Başka bir deyişle bu kavram, uzay aracının yolculuk süresini değil, Dünya’ya olan uzaklığını tanımlıyor.
NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL), Voyager 1'in bu mesafeye ulaştığında Dünya’dan gönderilen radyo sinyallerinin uzay aracına varmasının 24 saat süreceğini belirtiyor.

JPL’nin açıklamasına göre Voyager 1'den gönderilen yanıtın Dünya’ya ulaşması da 24 saat alacak.
Böylece Dünya’dan gönderilen bir komuta en erken yanıt alınması için yaklaşık 48 saat geçmesi gerekecek.

49 yıldır uzayda! Voyager 1 insanlık tarihinde bir ilke imza atacak 1

VOYAGER 1'İN 49 YILLIK YOLCULUĞU

NASA’nın görev bilgilerine göre Voyager 1, 5 Eylül 1977'de Jüpiter ve Satürn’ü incelemek üzere uzaya fırlatıldı.

Uzay aracı, Jüpiter’e en yakın geçişini 5 Mart 1979'da gerçekleştirdi.

Voyager 1, 12 Kasım 1980'de ise Satürn’e en yakın geçişini yaptı.

NASA, 2013 yılında yaptığı açıklamada Voyager 1'in Ağustos 2012'de Güneş’in oluşturduğu heliosferin dışına çıkarak yıldızlararası uzaya ulaştığını duyurmuştu.

Voyager 1, bugün de yıldızlararası ortamdan bilimsel veriler toplamayı sürdürüyor.

49 yıldır uzayda! Voyager 1 insanlık tarihinde bir ilke imza atacak 2

NASA, VOYAGER 1'İN ÖMRÜNÜ UZATMAYA ÇALIŞIYOR

NASA’nın 29 Ekim tarihli açıklamasına göre Voyager ekibi, uzay aracının azalan enerji kaynaklarını korumak için yeni önlemler aldı.

JPL mühendisleri, eylül ayı başında uzay aracındaki ısıtmayla ilgili üç cihazı kapatarak yerine daha düşük güç tüketen üç alternatifi devreye aldı.

NASA, bu işlemin Voyager 1'in kalan bilimsel cihazlarının daha uzun süre çalışmasını sağlamasının beklendiğini belirtti.

Aynı açıklamada, 18 Ekim’de uzay aracıyla iletişimin beklenmedik şekilde kesildiği bildirildi.

JPL’ye göre iletişim, yaklaşık 48 saat sonra, 20 Ekim’de mühendisler herhangi bir komut göndermeden kendiliğinden yeniden kuruldu.

Kesinti sırasında uzay aracındaki bir itici grubunun devre dışı kaldığı ve yedek iticilerin otomatik olarak devreye girdiği belirlendi. Açıklamada, kesintinin nedeninin hâlâ araştırıldığı belirtildi.

NASA, Voyager 1'in bir ışık günü sınırını geçmesi sırasında uzay aracında veya çevresindeki ortamda fiziksel bir değişiklik yaşanmayacağını da vurguluyor.

49 yıldır uzayda! Voyager 1 insanlık tarihinde bir ilke imza atacak 3

NASA, TARİHİ AN İÇİN ETKİNLİK DÜZENLEYECEK

NASA, Voyager 1'in yeni mesafe rekorunu kutlamak amacıyla dünya çapında bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

17 Kasım’da gün batımının ardından gerçekleştirilecek “Shine Bright for Voyager’s Light-Day” etkinliğinde katılımcılar, telefon veya el fenerleriyle gökyüzüne ışık göndermeye davet ediliyor.
NASA’nın hazırladığı internet sitesi, akıllı telefon ve tabletlerin Voyager’ın “VGR” çağrı işaretini Mors alfabesiyle ışık kullanarak iletmesini sağlıyor.

JPL, 19 Kasım’da Türkiye saatiyle 20.00'de, görev ekibi ve NASA yöneticilerinin katılımıyla Voyager 1 ve Voyager 2 görevlerine ilişkin bir değerlendirme etkinliği gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
uzay NASA Uydu uzay aracı
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