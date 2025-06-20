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Boru döşeyen işçiler buldu! Oturur pozisyonda keşfedildi!

Peru'da doğalgaz döşeyen işçiler kazdıkları alanda bir mumyayla karşılaştı. Bin yıllık olduğu tahmin edilen mumyanın bir çocuğa ait olduğu iddia ediliyor.

Boru döşeyen işçiler buldu! Oturur pozisyonda keşfedildi!

Perulu doğalgaz işçileri Lima’da boru döşerken bin yıllık mumya buldu. Bulunan mumyanın bir çocuğa ait olduğu iddia ediliyor.

boru-doserken-oturur-pozisyonda (1)

Arkeolog Jesus Bahamonde gazetecilere yaptığı açıklamada, Perulu işçilerin yerin 1,2 metre derinliğinde, 10 ila 15 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait bir mumya bulduğunu doğruladı. Bahamonde "Gömü ve objeler 1000-1200 yıllarındaki stile uyuyor" şeklinde konuştu.

boru-doserken-oturur-pozisyonda

OTURUR HALDE BULUNDU

Bahamonde'a göre pazartesi günü ortaya çıkarılan mumyanın "oturma pozisyonunda, kolları ve bacakları bükülmüş halde" bulunduğu kaydedildi. Mumyanın yanında balıkçı figürleriyle süslenmiş tabak, şişe ve sürahi gibi eşyaların da çıkarıldığı belirtildi.

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Mumya
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