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Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu

18.01.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı.

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

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