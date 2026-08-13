Boru hattının içinden çıktı: 15 yıldır oradaymış!

Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında yaşanan sel felaketinin ardından Dumanalan boru hattının içerisine giren kaya parçası, yıllar boyunca hattın içerisinde kaldı. BASKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilen kaya, ekiplerin müdahalesiyle boru hattından çıkarıldı.

ONARIM YAPILDI

Kayanın çıkarılmasının ardından hatta suyun akışının normale dönmesiyle birlikte tazyikte önemli oranda artış yaşandı. Artan basınç nedeniyle ana hatta meydana gelen su patlaklarına da BASKİ ekipleri tarafından müdahale edilerek onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır