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Denizin dibine daldı, tesadüfen 2000 yıllık hazine buldu!

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Çiğdem Berfin Sevinç

Sicilya açıklarında denizin 45 metre altında bulunan yüzlerce amfora, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu belli oldu. Bir dalgıcın tesadüfen fark ettiği kalıntıların Roma dönemine ait bir gemi enkazından kaldığı düşünülüyor.

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında yapılan bir dalış sırasında tesadüfen keşfedilen amforaların 2000 yıllık olduğu ortaya çıktı. İtalyan dalgıç ve zıpkınla balık avı şampiyonu Giacomo de Mola, Mazara del Vallo kıyılarının yaklaşık 3 mil açığında keşif yaparken sonar cihazında dikkat çeken bir yapı fark etti.

İlk başta kayalık olduğu düşünülen bölgeye dalan de Mola, düşük görüş mesafesine rağmen keşfini sürdürdü. Dalgıcın karşısına kısa süre sonra yüzlerce antik amfora çıktı.

"HAYATIMIN EN İNANILMAZ KEŞFİ"

De Mola, çoğu hâlâ sağlam durumda olan amforaları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Keşif anlarını sosyal medyada paylaşan dalgıç, buluntuyu "hayatımın en inanılmaz keşfi" sözleriyle anlattı.

İtalya Kültür Bakanlığı da keşfi son yılların en önemli su altı arkeolojik buluntularından biri olarak değerlendirdi.

Denizin dibine daldı, tesadüfen 2000 yıllık hazine buldu! 1

2 BİN YILLIK ROMA GEMİSİ OLABİLİR

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, bölgede bulunan kalıntıların büyük olasılıkla yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde batan bir gemiye ait olduğunu açıkladı.

Yüzlerce amforanın yanı sıra bölgede iki kurşun çapa gövdesi de bulundu. Yetkililer, su altındaki alanı incelemeye devam ederek gemi enkazının ve taşınan yükün geçmişine ilişkin daha fazla bilgi elde etmeye çalışacak.

AMFORALARIN İÇİNDE NE TAŞINIYORDU?

Antik Akdeniz dünyasında yaygın olarak kullanılan amforalar, özellikle ticari ürünlerin taşınmasında önemli rol oynuyordu. Zeytin, zeytinyağı, şarap, bal ve tahıl gibi ürünlerin bu kaplarda taşındığı biliniyor.

Sicilya açıklarında bulunan yüzlerce amforanın da dönemin ticaret ağına ilişkin önemli bilgiler sunabileceği belirtiliyor.

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Dalgıç İtalya Roma gemi deniz Sicilya hazine
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