Borussia Dortmud Kagawa'yı Beşiktaş'a bonservisiyle vermek istiyor

Beşiktaş, Shinji Kagawa transferinde Alman ekibi Borussia Dortmund'un şaşırtan tavrıyla karşılaştı.
Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kagawa'yı FFP nedeniyle kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Alman ekibi son anda U dönüşü yaparak oyuncularını bonservisiyle vermek istediklerini belirtti.
Beşiktaş, Japon 10 numarayı yüksek maliyeti nedeniyle bonservisiyle almak istemiyor. 2014 yılından beri Alman temsilcisi Dortmund'da forma giyen Kagawa'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
Son 4 sezondur Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund formasıyla görev yapan Shinji Kagawa, özellikle pozisyon yaratma özelliğiyle tanınıyor.
Geçen sezon Borussia Dortmund'da 27 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Kagawa, Japonya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da görev yapmıştı.
Rusya'da düzenlenen dev turnuvada Japonya formasıyla 3 karşılaşmaya çıkan Kagawa, 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
OSPINA ELDEN KAÇTI
Beşiktaş'ın transferi için büyük uğraş verdiği David Ospina tercihini İtalya'dan yana kullandı. Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi dün Napoli'ye imza attı. Ospina'nın 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği açıklandı.
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