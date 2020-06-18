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Borussia Dortmund 0-2 Mainz 05 (Maç Sonucu)

ALMANYA HABERLERİ  | 18.06.2020 01:33 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'e 2-0 yenildi.

Borussia Dortmund 0-2 Mainz 05 (Maç Sonucu)

Bundesliga'nın 32. haftasında Signal Iduna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mainz 05, 33'üncü dakikada Jonathan Burkhardt'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip 49'uncu dakikada Jean-Philippe Mateta'nın penaltıdan filelere gönderdiği topla skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Mainz 05, deplasmanda Borussia Dortmund'u 2-0 yendi.

Borussia Dortmund 66 puanla 2'inci sırda bulunurken, kümede kalma adında önemli 3 puan alan Mainz 05, 34 puanla 15. sırada yer alıyor.

BAYER LEVERKUSEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Bayer Leverkusen de sahasında Köln'ü 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Sven Bender, 40'ıncı dakikada Kai Havertz ve 83'üncü dakika Moussa Diaby attı.

Köln'ün tek golünü 59'uncu dakikada Sebastiaan Bornauw kaydetti.

Bayer Leverkusen puanını 60'a çıkartarak 4. sırada yer aldı ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılma mücadelesini sürdürdü. (AA)

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