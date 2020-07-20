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Borussia Dortmund 17 yaşındaki Jude Bellingham kadrosuna kattı

ALMANYA HABERLERİ  | 20.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Jude Bellingham transferini gerçekleştirerek rekor kırdı.

Borussia Dortmund 17 yaşındaki Jude Bellingham kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı renklerine bağladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Birmingham City'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için Alman ekibinin 25 milyon avro bonservis ödediği, futbolcunun yıllık 3 milyon avro kazanacağı basına yansıdı.

Alman ekibi Dortmund, 17 yaşındaki bir oyuncuya en yüksek bonservis bedelini ödeyerek rekor kırdı.

Birmingham City ile geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Bellingham, 4 gol attı.

İngiliz futbolcunun takıma 30 Temmuz'da katılacağı ve 22 numaralı formayı giyeceği açıklandı. (AA)

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