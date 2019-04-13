Borussia Dortmund 2 - 0 Mainz 05

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 24. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Mainz'in tek golü 83. dakikada Robin Quaison'dan geldi.
Dortmund'un 19 yaşındaki ismi Jadon Sancho, ligde bu sezon 29 maçta 11 gol atıp, 12 asist yaptı. Bu galibyetin ardından Dortmund puanını 66 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mainz 33 puanda kaldı.
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