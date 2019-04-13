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Borussia Dortmund 2 - 0 Mainz 05

ALMANYA HABERLERİ  | 13.04.2019 22:13 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 29. hafta maçında Borussia Dortmund ile Mainz karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Borussia Dortmund oldu.

Borussia Dortmund 2 - 0 Mainz 05

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 24. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Mainz'in tek golü 83. dakikada Robin Quaison'dan geldi.

Dortmund'un 19 yaşındaki ismi Jadon Sancho, ligde bu sezon 29 maçta 11 gol atıp, 12 asist yaptı. Bu galibyetin ardından Dortmund puanını 66 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mainz 33 puanda kaldı.

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Borussia Dortmund mainz 05

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