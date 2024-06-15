Borussia Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! O görüntüleri sosyal medyada gündem oldu... "Top toplayıcılıktan, teknik direktörlüğe..."

Real Madrid'e kaybeden son Şampiyonlar Ligi finalisti Alman ekip Borussia Dortmund'ta Edin Terzic kendi isteğiyle takımdan ayrılmıştı ve yerine kulübün yardımcı antrenör konumundaki Nuri Şahin'in getirildiği açıklandı. Dortmund ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

Borussia Dortmund X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımında Nuri Şahin'in top toplayıcılık yaptığı dönemlerden bir videoyu 'Top toplayıcılıktan, teknik direktörlüğe' notuyla paylaştı.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde de Dortmund forması giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, sarı-siyahlı formayla çıktığı 274 maçta 26 gol kaydetmişti.







