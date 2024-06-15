SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya Bundesliga
  4. Borussia Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! O görüntüleri sosyal medyada gündem oldu... "Top toplayıcılıktan, teknik direktörlüğe..."

Borussia Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! O görüntüleri sosyal medyada gündem oldu... "Top toplayıcılıktan, teknik direktörlüğe..."

15.06.2024 14:46
Önerilen Videolar
Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

Diyarbakır'da otobüsün çarptığı kadın öldü; kaza kamerada

Diyarbakır'da otobüsün çarptığı kadın öldü; kaza kamerada

Sıcaktan ve nemden bunalan Trabzonlu böyle serinliyor

Sıcaktan ve nemden bunalan Trabzonlu böyle serinliyor

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.06.2024 14:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman ligi Bundesliga'nın Borussia Dortmund takımında kuvvetli bir şekilde esen değişim rüzgarlarında yeni teknik direktör arayışına girilmişti. Sarı-siyahlı ekip Alman çalıştırıcı Edin Terzic ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Borussia Dortmund altyapısından yetişen Nuri Şahin ile anlaştı. Alman ekibi Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü nostaljik bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Real Madrid'e kaybeden son Şampiyonlar Ligi finalisti Alman ekip Borussia Dortmund'ta Edin Terzic kendi isteğiyle takımdan ayrılmıştı ve yerine kulübün yardımcı antrenör konumundaki Nuri Şahin'in getirildiği açıklandı. Dortmund ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

HABER.00_00_04_55.Still056

Borussia Dortmund X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımında Nuri Şahin'in top toplayıcılık yaptığı dönemlerden bir videoyu 'Top toplayıcılıktan, teknik direktörlüğe' notuyla paylaştı.

HABER.00_00_07_40.Still055

Profesyonel futbolculuk kariyerinde de Dortmund forması giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, sarı-siyahlı formayla çıktığı 274 maçta 26 gol kaydetmişti.


Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı günde 2 futbolcu birden! Trabzonspor'u kahreden haber: Kevin Campbell hayatını kaybettiAynı günde 2 futbolcu birden! Trabzonspor'u kahreden haber: Kevin Campbell hayatını kaybetti
Beşiktaş yeni transferini resmen duyurduBeşiktaş yeni transferini resmen duyurdu
Yunanistan'da şampiyon Ergin Ataman!Yunanistan'da şampiyon Ergin Ataman!
Anahtar Kelimeler:
Nuri Şahin
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhur İttifakı ve CHP açıklaması: ‘Devlet Bey’in açıklaması gayet isabetli!’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhur İttifakı ve CHP açıklaması: ‘Devlet Bey’in açıklaması gayet isabetli!’

Kızını ve torununu katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kızını ve torununu katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

Aynı günde 2 futbolcu birden! Trabzonspor'u kahreden haber: Kevin Campbell hayatını kaybetti

Aynı günde 2 futbolcu birden! Trabzonspor'u kahreden haber: Kevin Campbell hayatını kaybetti

Borussia Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! Eski günleri böyle anımsattı

Borussia Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! Eski günleri böyle anımsattı

Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Yunanistan'da şampiyon Ergin Ataman!

Yunanistan'da şampiyon Ergin Ataman!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.