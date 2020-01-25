ÖZET | Borussia Dortmund 5-1 Köln (Bundesliga)

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 19. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park'ta Köln'ü konuk etti.
Ev sahibi ekip ilk yarıyı 1. dakikada Raphael Guerreiro ve 29. dakikada Marco Reus’un golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Borussia Dortmund 48. dakikada Jadon Sancho’nun topu filelere göndermesiyle skoru 3-0 yaptı.
Köln takımı 64. dakikada Mark Uth'un golüyle durumu 3-1’e getirdi. Borussia Dortmund, oyuna 65. dakikada Thorgan Hazard'ın yerine dahil olan Erling Haaland ile 77. ve 87. dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.
Sarı siyahlıların devre arasında Avusturya ekibi Salzburg'dan 20 milyon avro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki Haaland geçen hafta Augsburg'a karşı Bundesliga'da çıktığı ilk maçında 3 gol atmıştı. Haaland böylelikle Bundesliga’da çıktığı ilk iki maçında toplam 5 gol kaydetme başarısıyı gösterdi.
Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 36’ya çıkardı. Köln takımı ise 20 puanda kaldı. Bundesliga’nın 19. haftası yarın oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.
(AA)
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