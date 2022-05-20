Marco Rose, Borussia Dortmund'dan yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Futbolseverler, Alman teknik direktör hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Peki Borussia Dortmund teknik direktör Marco Rose ile yollarını ayırdı mı? Marco Rose kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Alman teknik direktörün futbol kariyerinin de yer aldığı biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Borussia Dortmund teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Marco Rose 11 Eylül 1976 tarihinde Leipzig , Doğu Almanya'da dünyaya geldi.
Marco Rose eski bir futbolcudur. Marco Rose Hristiyandır. Dedesi Walter Rose da Almanya milli takımında oynayan bir futbolcuydu.
Marco Rose'un gençlik kariyeri:
–1987 Rotasyon Leipzig
1987–2000 VfB Leipzig
Marco Rose'un profesyonel futbol kariyeri:
1995–2000 VfB Leipzig
2000–2002 Hannover 96
2002–2010 Mainz 05 II
2002–2010 Mainz 05
Marco Rose'un çalıştırdığı takımlar:
2010–2012 Mainz 05 II (asistan)
2012–2013 Lokomotif Leipzig
2013–2015 Red Bull Salzburg (U16)
2015–2017 Red Bull Salzburg (U18)
2017–2019 Red Bull Salzburg
2019–2021 Borussia Mönchengladbach
2021–2022 Borussia Dortmund
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