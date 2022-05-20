Marco Rose, Borussia Dortmund'dan yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Futbolseverler, Alman teknik direktör hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Peki Borussia Dortmund teknik direktör Marco Rose ile yollarını ayırdı mı? Marco Rose kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Alman teknik direktörün futbol kariyerinin de yer aldığı biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

BORUSSİA DORTMOUND TEKNİK DİREKTÖR MARCO ROSE İLE YOLLARINI AYIRDI MI?

Borussia Dortmund teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığını duyurdu.

MARCO ROSE KİMDİR?

Marco Rose 11 Eylül 1976 tarihinde Leipzig , Doğu Almanya'da dünyaya geldi.

Marco Rose eski bir futbolcudur. Marco Rose Hristiyandır. Dedesi Walter Rose da Almanya milli takımında oynayan bir futbolcuydu.

Marco Rose'un gençlik kariyeri:

–1987 Rotasyon Leipzig

1987–2000 VfB Leipzig

Marco Rose'un profesyonel futbol kariyeri:

1995–2000 VfB Leipzig

2000–2002 Hannover 96

2002–2010 Mainz 05 II

2002–2010 Mainz 05

MARCO ROSE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Marco Rose'un çalıştırdığı takımlar:

2010–2012 Mainz 05 II (asistan)

2012–2013 Lokomotif Leipzig

2013–2015 Red Bull Salzburg (U16)

2015–2017 Red Bull Salzburg (U18)

2017–2019 Red Bull Salzburg

2019–2021 Borussia Mönchengladbach

2021–2022 Borussia Dortmund

