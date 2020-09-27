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Borussia Dortmund'un yeni fitness koçu Alica Schmidt

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.09.2020 22:53 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund, fitness koçu antrenörlüğüne Alica Schmidt'i getirdi.

Borussia Dortmund'un yeni fitness koçu Alica Schmidt

Alman atlet Alica Schmidt, ülkesinin en büyük takımlarından Borussia Dortmund'un fitness koçu antrenörlüğüne getirildi.21 yaşındaki Schmidt, 2017 yılındaki 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında gümüş, geçen yıl ise 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Playboy Dergisi'nden gelen poz verme teklifini reddeden ve Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan başarılı sporcu, Avustralya'da yayın yapan Busted Coverage tarafından 'Dünyanın En Ateşli Atleti' seçilmişti.Schmidt, Playboy'dan gelen teklifi reddetmesinin gerekçesini, yaptığı sporla ön planda olmak olarak açıkladı ve bu konuda kararlı olduğunu dile getirmişti.

Ateşli olmak için ekstra çaba sarf etmediğini söyleyen 21 yaşındaki Alica Schmidt, "Bana bu yakıştırmaları neden yapıyorlar bilmiyorum ama benim için ilk sırada, her zaman yaptığım spor geliyor" demişti.21 yaşındaki Alman atlet Alica Schmidt, pistlerde gösterdiği performanslar kadar Instagram gönderileriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

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