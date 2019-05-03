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Boş arazide ilişkiye girdiği trans bireyi boğazından bıçakladı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 03.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 'Hayat' takma adını kullanan trans birey E.U. (30), para karşılığı boş arazide ilişkiye girdiği bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan trans birey tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Boş arazide ilişkiye girdiği trans bireyi boğazından bıçakladı

Olay, Cemaliye Mahallesi Kömürcü Sokak üzerinde dün gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında müşteri bekleyen trans birey E.U., kimliği belirsiz bir kişiyle para karşılığı ilişki için anlaştı. İlişkinin ardından kimliği belirsiz kişi, E.U.'yu boğazından bıçaklayıp, kaçtı.

Kanlar içinde ana caddeye çıkmayı başaran E.U., vatandaşlar tarafından fark edildi. Hemen çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.U. tedavi altına alındı.

E.U.'nun hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ çorlu trans birey

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