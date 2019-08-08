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Boşanacağı konuşulan Serdar Ortaç hastanelik oldu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Şarkıcı Serdar Ortaç, İrlanda asıllı eşi Chloe Lounghnan ile boşanacak olmalarının ortaya çıkmasının ardından soluğu hastanede aldı. Ortaç, alınan bu kararın ardından ilk kez açıklama yaptı.

Boşanacağı konuşulan Serdar Ortaç hastanelik oldu!

Boşanma kararı aldığı iddia edilen ve boşanma dilekçesi sosyal medyaya düşen Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile dün akşam özel bir hastaneye gitti.

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Hastaneden ayrılırken görüntülenen Ortaç gazetecilere, 'MS hastalığım için kan verdim. Hanım da rahatsızlandı, serum alıyor' dedi.

Ortaç, 27 Eylül’de boşanacakları iddialarına ise “Eylül mü? Ne bileyim abi. Yok yok. Boş verin. Ayrı evlerde kalmıyoruz” cevabını verdi. Ünlü popçunun eşi Chloe ise hastaneyi garaj kapısından terk etti. (Ayaklıgazete.com)

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Lounghnan ms hastası

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