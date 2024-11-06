Boşanacakları söyleniyordu... Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup ayrılığa dayanamadı

90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan; 'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' gibi hitleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mustafa Sandal gündeme dair yorumlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Her açıklaması adeta olay olan ünlü isim bu defa özel hayatıyla gündemdeydi. Mustafa Sandal'ın kendisinden 19 yaş küçük eşi Melis Sütşurup ile ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz hafta birlikte Londra seyahatine giden ünlü çiftin Londra'da tartışma yaşadıkları ve tartışma sonucu Mustafa Sandal'ın İstanbul'a yalnız döndüğü iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından Melis Sütşurup, sosyal medya hesabından 'Sandal' soyadını ve Mustafa Sandal ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sütşurup'un bu hareketi boşanma kararı aldıkları iddialarını gündeme getirmişti.

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Gazete Magazin'in özel haberine göre; Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ayrılığa daha fazla dayanamadı ve aralarındaki buzları eriterek barıştı.