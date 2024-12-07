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  4. Boşanırken tüm mal varlığını bölüşmüştü! Çağla Şıkel'in 800 metrekarelik 9 odalı lüks evi ağızları açık bıraktı! Görenler hayran kaldı

Boşanırken tüm mal varlığını bölüşmüştü! Çağla Şıkel'in 800 metrekarelik 9 odalı lüks evi ağızları açık bıraktı! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 10:27
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Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de 800 metrekarelik 9 odalı lüks evi ile gündem oldu. Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay ile yaşayan Şıkel'in ultra lüks evini görenler hayran kaldı.

Boşanırken tüm mal varlığını bölüşmüştü! Çağla Şıkel'in 800 metrekarelik 9 odalı lüks evi ağızları açık bıraktı! Görenler hayran kaldı

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemde. Son olarak Avukat Nail Gönenli ile aşk orucunu bozan Şıkel'ın mutluluğu kısa sürmüş ayrılık haberi gelmişti.

Zaman zaman bir arada görünen Nail Gönenli ile Çağla Şıkel arkadaş kalmaya devam ettiklerini açıklamıştı. Çağla Şıkel şimdi de ultra lüks evi ile gündeme geldi.

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Geçtiğimiz günlerde eski eşi Emre Altuğ'un 'Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz" açıklaması dikkat çekmişti.

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Çağla Şıkel; 4 katlı, 9 odalı evinde Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte yaşıyor.

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Ünlü ismin lüks evinin bu evin giriş katı salon, yemek odası, mutfak ve misafir tuvaletinden oluşuyor.

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Üst katta giyinme odası ve 2 oğlunun odası bulunuyor. Çatıda büyük bir banyonun da yer aldığı yatak odası bulunuyor.

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YORUM YAĞDI

Şıkel'in lüks evinin bahçe ve garajı ise parti alanı olarak düzenlenmiş. Ünlü ismin evini görenler 'Bu ev mi?', 'Burası saray', 'çok güzelmiş', 'çok beğendim' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
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