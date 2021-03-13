Boşanma davası açan Emrah ile Sibel Erdoğan barıştı mı?

Snob Magazin'in haberine göre; Emrah, geçtiğimiz temmuz ayında altı yıllık eşi Sibel Erdoğan'a boşanma davası açmıştı. Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı, dosyaya gizlilik kararı aldırmıştı.

BELÇİKA'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Çift, Belçika'da yanlarından oğlu Elyesa ile görüntülendi. Geçtiğimiz ocak ayında boşanma iddiaları çıkmış, ikili sosyal medya hesaplarından yalanlamıştı.



Emrah, temmuz ayında ise avukatı Merve Fidan ile Bodrum Aile Mahkemesi’ne iletmiş, hiçbir açıklama yapmamıştı. İkilinin, bir de Eleysa adlı bir kızları var.

