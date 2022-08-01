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Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün mesaj alınca...

01.08.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki Gabriella Landolfi, boşanma partisi için tuttuğu üstsüz bir garsona aşık oldu. Değil evlilik, herhangi bir ilişki yaşamayı bile beklemediklerini söyleyen ikili şimdi körkütük aşıklar ve 2021'de dünyaya gelen erkek bebekleriyle kurdukları mutlu ailenin tadını çıkarıyorlar.

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün mesaj alınca...

29 yaşındaki Gabriella Landolfi, Mart 2019'da boşanmasını kutlamak için bir parti düzenlemeye karar verdi. Boşanacağı kesindi ve Gabriella arkadaşlarıyla biraz eğlenmek istiyordu. Bu yüzden bir parti verdi ve bir grup üstsüz garsonu da buna dahil etti.

MESAJI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ancak asıl şok ertesi sabah Gabriella bu garsonlardan birinde mesaj alınca gerçekleşti. Şimdi Gabriela'nın eşi olan John, iyi olup olmadığını kontrol etmek için ona mesaj göndermişti. Gabriela boşanma partisi için orada olan garsonla bırakın evlenmeyi, herhangi bir ilişki yaşamayı bile aklından geçirmediğini anlattı.

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''DAHA FAZLA YANILAMAZDIM''

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Ama onu tanıdığında, ne kadar harika bir adam olduğunu gördüğünü ve o gün partide çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. "İlk başta onun görünüşüne çok düşkün olduğunu düşündüm, ama daha fazla yanılamazdım'' diyen Gabriela, Johna'la ilişkisi ilerledikçe ona daha da aşık olduğunu belirtti.

''İŞİMİ YAPIYORDUM''

John ise "Gabbie'yi gördüğümde onun havalı olduğunu düşündüm ve onu tanımak istedim. Sadece bir arkadaşlık arıyordum ve ben de bundan bir evlilik çıkmasını hiç beklemiyordum. İşimi yapıyordum ve bunun olacağını hiç düşünmemiştim." diye anlattı.

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MUTLU BİR AİLE KURDULAR

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John'un önceki bir ilişkisinden bir kızı vardı. Ancak Gabriella Ağustos 2020'de hamile kaldığında ikisi de çok heyecanlandı çünkü aslında Gabriella'nın doğurganlığı etkileyebilecek özel bir durumu da vardı. Ne yazık ki genç kadın, John ile evlenmeden iki hafta önce Kasım 2020'de düşük yaptı.

Ancak çift, zor günlerin üstesinden gelmeyi başardılar ve evlendikten sonra Temmuz 2021'de Matteo adında bir erkek bebek dünyaya getirdiler.

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