Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Cuma günü yayınlanan rahatsız edici bir vücut kamerası kaydı, gözaltına alınan Georgialı bir kadının kelepçeliyken hareket halindeki bir polis arabasından düşmeden önceki son anlarını gösterdi. Polisin 28 yaşındaki Brianna Grier'in kelepçeliyken düştüğü arabanın kapısını kapatmadığını tespit etmesinden iki gün sonra ortaya çıkan video Georgia Soruşturma Bürosu tarafından yayınlandı.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONMUŞTU

Kendisine şizofreni teşhisi konan Grier, bir kriz geçirdiği esnada ailesinin şikayeti üzerine 15 Temmuz'da gözaltına alındı ve araçtan düşmesinin ardından altı gün sonra komaya girdikten sonra öldü. O bir nöbet geçirirken, ailesi polisi aradı ama memurlar onu tutuklamaya direnmekle suçladı ve gözaltına aldı.

''KENDİMİ ASMAZSAM GÖRÜRSÜN''

GBI tarafından yayınlanan görüntülerde Grier'in kendisini tutuklayan memurlara bağırdığı, sarhoş olmadığında ısrar ettiği ve "Hiçbir kanunu çiğnemedim" ve "Bırakın beni'" dediği görülüyor. Biri şok tabancasını çalıştıran polisler onu gözaltına alırken ise "İçeri girdiğimde kendimi asmazsam görürsün" dediği duyuluyor.

TEPKİSİZ HALDEYDİ

GBI soruşturmasına göre, polisler daha sonra iki çocuk annesi Grier'i arka koltuğa oturtmak için arabanın arka kapılarını açtı. Soruşturma, polisin arka yolcu kapısını kapattığını düşündüğünü gösterdi ancak kapı kapanmamış ve emniyet kemeri takılmamıştı. Memurlar olay yerinden ayrıldıktan sonra kısa bir mesafe sürdü ve Brianna Grier, hareket halindeki polis kruvazöründen düşerek yolun kenarında yüzüstü şekilde tepkisiz halde bulundu.

''GÜVENMİŞLERDİ''

Grier'in ailesini temsil eden Avukat Ben Crump, “Herkesi gözaltında güvende ve canlı tutmak kolluk kuvvetlerinin sorumluluğundadır. Brianna'nın ailesi, ona ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için polislere güveniyordu ve şimdi onun ani ölümünün yasını tutuyorlar" dedi. Grier'in ölümüne ilişkin soruşturma halen devam ediyor.



