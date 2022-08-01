Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

01.08.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Georgia'da meydana gelen olay tüyler ürpertti. 28 yaşındaki Brianna Grier, gözaltına alınıp karakola götürüldüğü esnada, polis arabasından düşüp hayatını kaybetti. Cuma günü, genç kadının düşmeden önceki son anlarının bir vücut kamerasına yansıyan görüntüleri paylaşıldı.

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Cuma günü yayınlanan rahatsız edici bir vücut kamerası kaydı, gözaltına alınan Georgialı bir kadının kelepçeliyken hareket halindeki bir polis arabasından düşmeden önceki son anlarını gösterdi. Polisin 28 yaşındaki Brianna Grier'in kelepçeliyken düştüğü arabanın kapısını kapatmadığını tespit etmesinden iki gün sonra ortaya çıkan video Georgia Soruşturma Bürosu tarafından yayınlandı.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONMUŞTU

şizofreni

Kendisine şizofreni teşhisi konan Grier, bir kriz geçirdiği esnada ailesinin şikayeti üzerine 15 Temmuz'da gözaltına alındı ve araçtan düşmesinin ardından altı gün sonra komaya girdikten sonra öldü. O bir nöbet geçirirken, ailesi polisi aradı ama memurlar onu tutuklamaya direnmekle suçladı ve gözaltına aldı.

Ayağından vurulan Brezilyalı polis memuru, dans videosunu paylaşınca işinden olduAyağından vurulan Brezilyalı polis memuru, dans videosunu paylaşınca işinden oldu

''KENDİMİ ASMAZSAM GÖRÜRSÜN''

GBI tarafından yayınlanan görüntülerde Grier'in kendisini tutuklayan memurlara bağırdığı, sarhoş olmadığında ısrar ettiği ve "Hiçbir kanunu çiğnemedim" ve "Bırakın beni'" dediği görülüyor. Biri şok tabancasını çalıştıran polisler onu gözaltına alırken ise "İçeri girdiğimde kendimi asmazsam görürsün" dediği duyuluyor.

TEPKİSİZ HALDEYDİ

koma

GBI soruşturmasına göre, polisler daha sonra iki çocuk annesi Grier'i arka koltuğa oturtmak için arabanın arka kapılarını açtı. Soruşturma, polisin arka yolcu kapısını kapattığını düşündüğünü gösterdi ancak kapı kapanmamış ve emniyet kemeri takılmamıştı. Memurlar olay yerinden ayrıldıktan sonra kısa bir mesafe sürdü ve Brianna Grier, hareket halindeki polis kruvazöründen düşerek yolun kenarında yüzüstü şekilde tepkisiz halde bulundu.

''GÜVENMİŞLERDİ''

araç

Grier'in ailesini temsil eden Avukat Ben Crump, “Herkesi gözaltında güvende ve canlı tutmak kolluk kuvvetlerinin sorumluluğundadır. Brianna'nın ailesi, ona ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için polislere güveniyordu ve şimdi onun ani ölümünün yasını tutuyorlar" dedi. Grier'in ölümüne ilişkin soruşturma halen devam ediyor.

Polis memuru görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Çekilen görüntüler sosyal medyayı salladıPolis memuru görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gardiyan ve mahkum dolapta cinsel ilişkiye girdiGardiyan ve mahkum dolapta cinsel ilişkiye girdi
Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberlerÇok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler
Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çektiTatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Denizde zor anları! Teknesine yaklaşıp...

Denizde zor anları! Teknesine yaklaşıp...

Borcu o kadar çoktu ki... Evini satmaya karar verdi, zengin oldu

Borcu o kadar çoktu ki... Evini satmaya karar verdi, zengin oldu

Bunu hep yapıyor! Transparan iç çamaşırıyla paylaşınca...

Bunu hep yapıyor! Transparan iç çamaşırıyla paylaşınca...

İlginizi Çekebilir

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.