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Boşanmışlardı! Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum'da görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisiyle beğeni toplayan oyuncu Özcan Deniz geçen ay boşandığı Feyza Aktan ile Bodrum-Yalıkavak’ta el ele görüntülendi. İkiliyi görenler şoke oldu!

Boşanmışlardı! Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum'da görüntülendi

22 gün önce tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti Bodrum'da el ele görüntülendi.

47 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016 yılından bu yana aşk yaşadığı 27 yaşındaki Feyza Aktan'la 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ancak evlilikleri yolunda gitmeyen çift, 26 Haziran'da tek celsede boşandı.

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Geçtiğimiz ay 15 aylık evlilikleri tek celsede bitiren çif, çocukları Kuzey için ortak velayet talebinde bulundu. Her fırsatta çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan Aktan, boşanma sonrası sosyal medyadaki Feyza Aktan Deniz olan soyadını Aktan olarak güncellemişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından dün herkesi şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum-Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. 2. Sayfa'ya gönderilen bu fotoğraf sonrası çiften henüz bir açıklama gelmedi.


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Özcan Deniz ve Feyza Aktan Özcan Deniz

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