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Bosna Hersek 4 - 1 Finlandiya

FUTBOL HABERLERİ  | 12.10.2019 21:11 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nun 7. haftasında Bosna Hersek sahasında Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.

Bosna Hersek 4 - 1 Finlandiya

EURO 2020 Elemeleri J Grubu 7. hafta karşılaşmasında Bosna Hersek, Finlandiya'yı konuk etti. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Bosna Hersek'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Izet Hajrovic, 37 (penaltı) ve 58. dakikalarda Miralem Pjanic ve 73. dakikada Armin Hodzic kaydetti. Finlandiya'nın tek golünü ise 79'da Joel Pohjanpalo attı.

EDIN VISCA DEVAM EDEMEDİ
Bosna Hersek'te forma giyen Başakşehir'li Edin Visca, 18. dakikada sakatlanarak yerini Izet Hajrovic'e bıraktı.

Gruptaki 7. maçında üçüncü galibiyetini alan Bosna Hersek, puanını 10 yaptı ve üçüncü sıraya yükseldi. Üst üste ikinci maçından da puan alamayan Finlandiya ise 12 puanla ikinci sırada kaldı.

EURO 2020 Elemeleri'nde günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

D GRUBU
Gürcistan 0 - 0 İrlanda Cumhuriyeti
Danimarka 1 - 0 İsviçre

F GRUBU
Faroe Adaları 0 - 3 Romanya

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek - Finlandiya EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

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