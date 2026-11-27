UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 siyah-beyazlı taraftar serbest bırakıldı. Sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda sonuçlandığı aktarıldı.

ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Olayın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşerek yaşanan şiddet olaylarını kınadığı, gözaltındaki vatandaşların derhal serbest bırakılmasını ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılmasını talep ettiği kaydedildi. Bakan Gürlek'in girişimleriyle Adalet Bakanlığı'nın dün akşamdan itibaren Gürcistan makamlarıyla yoğun temaslar yürüterek süreci takip ettiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İlgili kurumların koordineli çalışmaları neticesinde serbest bırakılan 16 taraftarın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.