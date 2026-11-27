UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde tarafsız sahada oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma, sahada çıkan olaylarla da geniş yankı uyandırdı. A Haber spikeri Cansın Helvacı, maç sonrası canlı yayında yaptığı açıklamalar sırasında duygusal anlar yaşadı.

CANSIN HELVACI'NIN DUYGUSAL ANLARI

Helvacı, maç sonrası duygularını "O mazlumların, çocukların ahı hiç kimsenin yanına kalmaz. O dökülen kan yerde kalmaz" ifadeleriyle dile getirdi. Helvacı yayın esnasında gözyaşlarını da tutamadı.

UEFA’YA SERT TEPKİ

UEFA'nın Beşiktaş'a yönelik olası cezasına yönelik tepki gösteren Helvacı "UEFA ceza kesecekmiş, çok da umurumuzda!" diyerek rest çekti.

Helvacı'nın bu çıkışı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok kişi tarafından destek buldu.