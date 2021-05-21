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Bosna Hersek'te bir takım ligden çekildi!

21.05.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bosna Hersek'teki futbol kulüplerinden Olimpik, 1. Futbol Ligi'nden ayrıldığını açıkladı.

Bosna Hersek'te bir takım ligden çekildi!

Bosna Hersek'teki futbol kulüplerinden Olimpik, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin (Premijer Liga) bitimine 2 hafta ligden ayrıldığını açıkladı.

Olimpik Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, ülke futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdikleri ve ligden ayrılma kararı aldıkları ifade edilerek, "Ayrılma kararının sebepleri çok. Karşılaşmalardaki hakem hataları, başka kulüplerin çıkarlarını gözetmek için kart gösterilmesi veya yaptırım uygulanması, federasyon içerisindeki bölünmüşlük, istediğini yapmakta özgür hakemlerin korunması ve cezalandırılmaması ayrılma kararını almamızın sebeplerinden sadece bazıları." sözlerine yer verildi.

Bosna Hersek futbolunun ülkede 1992-1995'te yaşanan savaş süreci sonrasına döndüğüne işaret edilen açıklamada, "O günleri geride bıraktığımızı düşünüyorduk ancak yapılan yolsuzluklarla o kara günlere geri döndük." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kararın bazı kesimleri sorgulamaya iteceği temennisinde bulunduklarının altı çizilerek, "Bosna Hersek Futbol Federasyonu neden hiçbir şekilde kulüpleri düşünmedi? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için neden bir şey yapmadı? UEFA fonlarından gelen maddi yardım nerede kullanıldı? Bunlar da sormak istediğimiz sorulardan sadece birkaç tanesi." şeklinde görüş belirtildi.

Futboldaki siyasetin ve adam kayırmanın son bulması için çağrıda bulunduklarına vurgu yapılan açıklamada, "Aldığımız karardan mutlu değiliz ancak mevcut sorunlara dikkat çekmek istedik." ifadeleri kullanıldı.

Olimpik Futbol Kulübü, Premijer Liga'da 31 puanla son sırada bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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