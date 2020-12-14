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Boşnak böreği nasıl yapılır? Ispanaklı Boşnak böreği tarifi nedir? MasterChef ıspanaklı Boşnak böreği mazlemeleri ve tarifi

Metin Yamaner Metin Yamaner 14.12.2020 02:06 | Son Güncelleme:
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Boşnak böreği nasıl yapılır? Ispanaklı Boşnak böreği tarifi nedir? MasterChef ıspanaklı Boşnak böreği mazlemeleri ve tarifi

Ispanaklı Boşnak böreği, MasterChef son bölümdeki Balkan menüsünde yer alan lezzetlerden biri oldu. MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda Balkan mutfağından yemekler yapıldı. Günün menüsünde yer alan Boşnak böreği ülkemizde de çok sevilen ve evlerde çokça yapılan bir hamur işidir. Peki Boşnak böreği nasıl yapılır? İşte MasterChef ıspanaklı Boşnak böreği tarifi, malzemeleri ve püf noktası.

MasterChef Türkiye’de Balkan mutfağı yemekleri dokunulmazlık oyununda yapıldı. Balkan bölgesinin sevilen yemeklerinden oluşan menüde Boşnak böreği de yer alıyordu. İç malzemesine göre kıymalı, peynirli, patatesli, ıspanaklı gibi birçok çeşidi yapılan Boşnak böreği tarifi de MasterChef izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Boşnak böreği nasıl yapılır? İşte Boşnak böreği tarifi, malzemeleri ve püf noktası.

BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamur için:

1,5 su bardağı ılık su

1/2 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

Yufkaları açmak için:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı yoğurt

İç harcı için:

500 gram ıspanak

2 yemek kaşığı süt kaymağı

1 adet rendelenmiş kuru soğan

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

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BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Unu azar azar ekleyip hamur yoğurun. Yumuşak kıvamlı ve pürüzsüz bir hamur elde etmek için bir miktar daha un ekleyebilirsiniz.

Yağlanmış hamur bezelerini, baklava yufkası inceliğinde açmaya özen gösterin.

BOŞNAK BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Ilık suyu derin bir karıştırma kabına alın. Azar azar eklediğiniz un ve tuz yardımıyla pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Elde ettiğiniz yumuşak kıvamlı hamurun üzerine nemli bir mutfak bezi kapatıp 30 dakika kadar oda ısısında dinlendirin.

Dinlenen hamuru, dört eşit bezeye bölüp mutfak tezgahı üzerinde yuvarladıktan sonra 30 dakika daha oda ısısında dinlendirin.

Yufkaları açmak için; tereyağını kısık ateşte eritin. Ilındığında ayçiçek yağı ve yoğurt ile karıştırın.

İç harcı için; ayıkladıktan sonra yıkayıp kuruladığınız ıspanak yapraklarını incecik doğrayın. Yumurta, rendelenmiş kuru soğan, süt kaymağı ve tuz ilavesiyle karıştırarak yoğurun.

Mutfak masasının üzerini pamuklu ve temiz bir mutfak örtüsüyle kaplayın. Dinlendirdiğiniz hamur bezelerinden birini alıp merdane yardımıyla açmaya başlayın. Aralarda hafifçe unlayın.

Belirli bir büyüklüğe ulaşan hamur bezesinin üzerini hazırladığınız katı-sıvı yağ karışımıyla yağlayın. Karşılıklı kenarlarından elinizle çekip olabildiğince ince bir hal alana kadar yufkayı büyütün.

Muntazam olması için yufkaların kenar kısımlarını bıçak yardımıyla kesip büyük dikdörtgenler hazırlayın. Kenar kısımlarına hazırladığınız ıspanaklı iç harçtan yayın. Yufkanın kenar kısımlarını üzerine kapatıp ortaya doğru rulo şeklinde sarın.

İç harç dolgusuyla içe doğru sardığınız hamurlar orta kısımda toparladığında bıçakla uzunlamasına kesin. Rulo börekleri iki taraftan birbirine bitiştirip aynı işlemi tüm hamur bezelerine uygulayın.

Yağlanmış fırın tepsisinin orta kısmından başlayarak hazırladığınız tüm hamur rulolarını spiral şeklinde sarın.

Üzerine çırpılmış yumurta ve yoğurt sürdüğünüz böreği önceden ısıtılmış 200 derece fırında üst ve alt kısmı kızarana kadar pişirin. Yufkaları ağızda dağılan nar gibi kızarmış Boşnak böreğini dilimledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

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