Boşnak böreği nasıl yapılır? Ispanaklı Boşnak böreği tarifi nedir? MasterChef ıspanaklı Boşnak böreği mazlemeleri ve tarifi

MasterChef Türkiye’de Balkan mutfağı yemekleri dokunulmazlık oyununda yapıldı. Balkan bölgesinin sevilen yemeklerinden oluşan menüde Boşnak böreği de yer alıyordu. İç malzemesine göre kıymalı, peynirli, patatesli, ıspanaklı gibi birçok çeşidi yapılan Boşnak böreği tarifi de MasterChef izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Boşnak böreği nasıl yapılır? İşte Boşnak böreği tarifi, malzemeleri ve püf noktası.

BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamur için:

1,5 su bardağı ılık su

1/2 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

Yufkaları açmak için:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı yoğurt

İç harcı için:

500 gram ıspanak

2 yemek kaşığı süt kaymağı

1 adet rendelenmiş kuru soğan

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

BOŞNAK BÖREĞİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Unu azar azar ekleyip hamur yoğurun. Yumuşak kıvamlı ve pürüzsüz bir hamur elde etmek için bir miktar daha un ekleyebilirsiniz.

Yağlanmış hamur bezelerini, baklava yufkası inceliğinde açmaya özen gösterin.

BOŞNAK BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Ilık suyu derin bir karıştırma kabına alın. Azar azar eklediğiniz un ve tuz yardımıyla pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.