Kaymaçina nasıl yapılır? Üsküp tatlısı kaymaniça tarifi nedir? İşte MasterChef kaymaçina tarifi, malzemeleri ve püf noktası

MasterChef son bölümde Balkan mutfağından yemekler, dokunulmazlık oyunu menüsünü oluşturdu. Balkan bölgesinin sevilen yemeklerinden oluşan menüde kaymaçina tatlısı da yer alıyordu. Üsküp tatlısı olarak da bilinen kaymaçina, fazla malzeme gerektirmemesi, pratik tarifi ile evinizde de kolayca yapabileceğiniz bir tatlı. Peki, kaymaçina nasıl yapılır? İşte kaymaçina tarifi, malzemeleri ve püf noktası.

KAYMAÇİNA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5 adet yumurta

1 litre süt

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

KAYMAÇİNA NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekerler, kar gibi beyaz oluncaya kadar çırpılır.

Ilık süt ve vanilya eklenir, çok az daha çırpılır.

Cam bir fırın kabına alınır.

Fırın tepsisinin içine bir miktar su konur ve cam kap bunun içine oturtulur.

Fırın önceden 160 derecede ısıtılır ve tatlı 60 dakika pişirilir.

Üzeri göz göz kabarınca, piştiği anlaşılır.

Servis için beklemek gerekir. Ertesi gün servis yapılabilir.

