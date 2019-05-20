YEMEK

Boşnak böreğini Türk kültürüyle yeniden tatlandırdı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness rekorunu elinde bulunduran Bursalı börek ustası Hasan Acar, Boşnak mutfağına özgü, köz altında pişen pita böreğine, kendi tarzı ve Türk yemek kültürüyle yeniden tat verdi. Közde böreğin pişmesi için kendine özgü sistem geliştiren Acar, "Şehir dışından sırf bu böreği yemeye gelenler var, taleplere yetişemiyorum" dedi.

Boşnak böreğini Türk kültürüyle yeniden tatlandırdı

Bursa'da 2012 yılında yaptığı 2 bin 23 metre uzunluğundaki börek ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2013 yılında Cambridge Düşesi Kate Middleton'a ıspanaklı börek yollayan börekçi Hasan Acar, közde Boşnak pita böreğini geliştirdiği sistemle pişirip müşterilerine sunuyor. Normalde közün altında pişirilen böreği, közün üstündeki döner sisteme yerleştiren Hasan Acar, yakaladığı lezzetle büyük talep görmeye başladı.

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Tarifi Boşnaklardan alan Hasan Usta, tepsiyi Gaziantep'ten, börek ununu Konya'dan, özel bıçağı ise Bursa'dan alarak közde böreği müşterilerinin beğenisine sunuyor. Közde böreğin diğer tüm böreklere göre daha hafif, daha doyurucu olduğunu ve mide yakmayacağını söyleyen Acar, sahurda da bu böreğin en çok tercih edilen lezzetlerden olduğunu belirtti.

"Közün kokusu böreğin lezzetini artırır"

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İnternet çağında özellikle sosyal medya üzerinde yeme içme konusunda çok fazla yeni şeyler görüldüğünü belirten Hasan Acar, "Biz de farklı bir şeyler yapmak istedik. İlk etapta 6 ay süren çalışmanın ardından dönen bir sisteme sahip ocak imal ettik. Ardından böreğimizi geliştirdik. Böreğimizi bakır tepsilere, kişiye özel olarak tek porsiyonluk boyutlarda yerleştirdik. Hamurunda klasik lezzetimizden vazgeçmedik. Unumuz Konya yöresine ait özel bir buğday unudur. İçerisine sadece tuz ve su ekleniyor. Hamurun yırtılmaması kuvvetli bir un olmasından kaynaklanıyor. Yağda da yalnız tereyağı kullanılıyor. Böreğimizi merak eden şehir dışından, özellikle İstanbul'dan misafirlerimiz hafta sonu şubelerimize geliyor. Birinci özelliği sahurda yendiğinde bütün gün tok tutar, ikinci özelliği ise asla midenizi yakmaz. Diğer bir özelliği ise tepside pişip tezgahta bekleyen değil, kişiye özel sipariş üzerine pişirilen böreği müşterilerimize sunuyoruz. Börek közde piştiğinde kat kat, yavaş yavaş pişer. Bu yalnızca közde olur. Közün kendine has kokusu da lezzete katkı sağlar" dedi.

"Bu çabayı meslek aşkımdan dolayı gösterdim"

Közde ya da kömürde pişen böreğin Boşnaklara ait olduğunu belirten Acar, "Biz kendi böreğimizi geliştirmek için Bosna'ya ekip arkadaşlarımızla gittik. Yapılan börekleri detaylı şekilde inceledik. Ancak o sistem bize biraz yavaş geldi ve değişik çözümler arayışına girdik. Tepsimizi yaptırmak için elimize böreği alıp Gaziantep'e gittim, orada bakır ustaları ile görüştüm ve denemeler sonrasında tepsilerimiz de son şeklini aldı. Sırf lezzet için ve meslek aşkımdan dolayı tüm bu çabayı gösterdim" diye konuştu.

"Bu börek Türkiye'nin mozağidir"

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Közde böreğin lezzetli olması için malzemeleri farklı yerlerden özel olarak getirttiğini belirten Acar, "Unumuz Konya'dan, böreğin tarifi Bosna'dan, tepsimiz Gaziantep'ten, yağı Erzurum'dan ve son olarak bıçağı Bursa'dan. Netice olarak her yörenin en özel ürünlerini alıp karma bir lezzet ortaya koyduk. Bu börek aslında Türkiye'nin mozaiğidir" dedi.

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