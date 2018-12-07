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Boston Celtics 128 - 100 New York Knicks

NBA HABERLERİ  | 07.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

NBA'de Boston Celtics, konuk ettiği New York Knicks'i 128-100 mağlup etti. Celtics'te Kyrie Irving, Knicks'te ise Tim Hardaway JR 22'şer sayıyla maçın en skorer isimleri oldular.

Boston Celtics 128 - 100 New York Knicks

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Boston Celtics, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın ardından ağırladığı New York Knicks'i 128-100 yendi.

Sezonun 14. galibiyetine ulaşan Celtics'te Kyrie Irving 22 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Jaylen Brown 21 sayı, Al Horford 19 sayı ve 12 ribaunt, Jayson Tatum 17 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 18'inci kez kaybeden Knicks'te Tim Hardaway Jr. 22 sayı, Emmanuel Mudiay 17 sayı ve 6 asistle takımının en skorer oyuncuları oldu.

SONUÇLAR
Boston Celtics-New York Knicks: 128-100
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 108-86
Utah Jazz-Houston Rockets: 118-91

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Westbrook tarihe geçtiWestbrook tarihe geçti
Utah Jazz'dan üçlük yağmuruUtah Jazz'dan üçlük yağmuru
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Anahtar Kelimeler:
Boston Celtics - New York Knicks NBA

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