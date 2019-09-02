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Botanik bahçesi, fotoğraf stüdyosu oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, 400 endemik otsu ve odunsu bitkiyi bünyesinde barındıran, doğa harikası Kapıçam Botanik Bahçesi, son yıllarda gelin- damat çekimi için fotoğrafçılar tarafından stüdyo gibi kullanılıyor. Düğün, nişan, sünnet ve katalog çekimi gibi ticari çekimlerin ücretli olması dolayısıyla geçen yıl Botanik Bahçesi'nden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kasasına 75 bin lira girdi.

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Kahramanmaraş- Gaziantep yolundaki 179 hektarlık Kapıçam Tabiat Parkı'nda yer alan, 11 hektarlık Kapıçam Botanik Bahçesi'nde, 400 endemik otsu ve odunsu bitki bulunuyor. 3 göletin bulunduğu bahçe, son yıllarda düğün fotoğrafı çekimi için gözde mekan oldu. Kapıçam Botanik Bahçesi, fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor. Bahçeye özellikle hafta sonu 30- 40 çift, fotoğraf çektirmeye geliyor.

'ZENGİN BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VAR'

Stüdyo yerine bahçeyi tercih edenlerden İsa İğde, doğal güzelliği için düğün çekimi mekanı olarak Kapıçam Botanik Bahçesi'ne geldiklerini söyledi. Düğün fotoğrafı çeken Yunus Emre Güzel ise bugüne kadar Kapıçam Botanik Bahçesi'nde yaptıkları çekimlerin tamamının beğenildiğini dile getirdi. Bahçenin fotoğraf stüdyosu olarak kullanılmasının birçok nedeni olduğunu belirten Güzel, "Botanik Parkı tercih etmemizin ana nedenlerinden biri doğal ve yeşil alan olması, kahverengi tonlarını üzerinde barındırması. Ayrıca yapay göletler var. Fotoğraf konusunda kompozisyonun bütününe hitap eden bir yerleşkesi var. Ana nedeni bu. Diğer mesire alanları ve yeşil anlara nazaran burada mangal yakmak yasak olduğu için tercih ediyoruz. Bir diğer ana neden ise çok zengin bitki çeşitliliği var. Buraya geldiğimiz zaman A'dan Z'ye bütün fotoğraflarımızı çekebiliyoruz" diye konuştu.

Fotoğrafçı Oğuzhan Temiz de düğün ve nişan çekimlerinde Kapıçam Botanik Bahçesi'nin çok tercih edildiğini belirterek, "Doğal ortam. Seyir terasımız, yapay göletlerimiz var. Burayı tercih ediyor, seviyorlar" dedi.

Oğuzhan Temiz'e düğün fotoğraflarını çektiren Hilmi Tunahan Gülnar da "Hizmet kalitesi olarak da gayet iyi. Temiz, ferah, endemik bitkileriyle de ünlü bir yer. Evlenecek çiftleri buraya davet ediyoruz, burada rahatlıkla dış çekimlerini yapabilir" diye konuştu.

Ağaçlandırması ve çevrenin temizliği dolayısıyla Kapıçam Botanik Bahçesi'ni tercih ettiklerini söyleyen, Kenan- Rukiye Kışlak çiftinin fotoğraflarını çeken Ömer Faruk Özer ise "Yaklaşık 4-5 yıldır dış çekimlerde botanik parkı kullanıyoruz. Kahramanmaraş'ımız da biraz kısıtlı çekim alanları olduğu için genellikle botanik park tercih ediliyor. Biz de müşterilerimize burayı öneriyoruz ve ilgi her geçen gün botanik parka doğru ilerliyor" diye konuştu.

2018 GELİRİ 75 BİN LİRA

Öte yandan Kapıçam Botanik Bahçesi'nde fotoğrafçıların düğün, nişan, sünnet ve katalog gibi çekim yapmaları ücretli. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kasasına 2017'de 27 bin lira girerken, ilgi artınca bu gelir 2018'de 75 bin lira oldu. Geçen yıl bir fotoğrafçı, gün boyu çekim için 125 lira öderken, rakam 2019'da 175 liraya çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, aynı zamanda düğün çekimleri için rakam üzerinden yüzde 50 indirime giderek ücreti 87,5 liraya çekti ve 2019'un ilk 7 ayında elde edilen gelir 35 bin lira oldu.

Botanik bahçesi fotoğraf stüdyosuna döndü

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş botanik bahçesi endemik bitkiler

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