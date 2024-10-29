Botoks yaptırmıştı! Amin Reis Gizem Yıldız bu sefer de dövme yaptırmasıyla gündemde

"Amin amin" sözüyle ünlenen fenomen Gizem Yıldız son olarak estetik kurbanı olmuştu.

Amin Reis, 1 ay içinde hem burun estetiği hem de dudak dolgusu yaptırarak bambaşka birine dönüşmüştü. Estetiklere devam etmek isteyen 'Amin Reis'in yüzü yanınca sosyal medyada paylaşım yapmıştı.

"Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" sözleriyle hatırlanan Gizem Yıldız bu sefer de dövme yaptırdı.



Abisiyle yaptırdığı kardeşlik dövmesini paylaşırken, "Bizim için aşırı anlamlıydı videoyu editlerken bile aşırı duygulandım. Koskoca 29 ve 21 yıllık acının tatlı bir tebessümü oldu Aden" diyen Gizem Yıldız'ın takipçileri ikiye bölündü.

Kimi Amin Reis'i "başörtülüsün dinimize uygun değil dövme" diyerek eleştirirken kimi de "Çok güzel olmuş" diyerek destekledi.

Amin Reis ise "Başörtülüler dövme yaptıramaz mı?" sorusunu paylaşarak "Yaptırabilir" dedi.

YÜZÜNÜ YANDI

TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetik kurbanı olunca "'Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?" demişti.