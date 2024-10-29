MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Botoks yaptırmıştı! Amin Reis Gizem Yıldız bu sefer de dövme yaptırmasıyla gündemde

Botoks yaptırmıştı! Amin Reis Gizem Yıldız bu sefer de dövme yaptırmasıyla gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek arkadaşıyla çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve estetikleriyle gündeme gelen Gizem Yıldız bu sefer dövme yaptırdı. Yıldız'ın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Botoks yaptırmıştı! Amin Reis Gizem Yıldız bu sefer de dövme yaptırmasıyla gündemde

"Amin amin" sözüyle ünlenen fenomen Gizem Yıldız son olarak estetik kurbanı olmuştu.

Amin Reis, 1 ay içinde hem burun estetiği hem de dudak dolgusu yaptırarak bambaşka birine dönüşmüştü. Estetiklere devam etmek isteyen 'Amin Reis'in yüzü yanınca sosyal medyada paylaşım yapmıştı.

"Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" sözleriyle hatırlanan Gizem Yıldız bu sefer de dövme yaptırdı.

Ekran görüntüsü 2024-10-29 133231
Abisiyle yaptırdığı kardeşlik dövmesini paylaşırken, "Bizim için aşırı anlamlıydı videoyu editlerken bile aşırı duygulandım. Koskoca 29 ve 21 yıllık acının tatlı bir tebessümü oldu Aden" diyen Gizem Yıldız'ın takipçileri ikiye bölündü.

'Amin Reis' estetikle çok değişti! Yeni estetik için gitti suratı yandı 'Amin Reis' estetikle çok değişti! Yeni estetik için gitti suratı yandı

Kimi Amin Reis'i "başörtülüsün dinimize uygun değil dövme" diyerek eleştirirken kimi de "Çok güzel olmuş" diyerek destekledi.

Ekran görüntüsü 2024-10-29 132541

Amin Reis ise "Başörtülüler dövme yaptıramaz mı?" sorusunu paylaşarak "Yaptırabilir" dedi.

YÜZÜNÜ YANDI

TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetik kurbanı olunca "'Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?" demişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tiktok
En Çok Okunan Haberler
Uçağa lazerli saldırı!

Uçağa lazerli saldırı!

Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

Çobanı kurtarmak istediler, üçü de gübre çukurunda can verdi

Çobanı kurtarmak istediler, üçü de gübre çukurunda can verdi

11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem

11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem

İkisi de polisti; intihar haberleri peş peşe geldi

İkisi de polisti; intihar haberleri peş peşe geldi

3 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü, kendini araca kilitleyip intihar etti

3 yaşındaki çocuğu ezip öldürdü, kendini araca kilitleyip intihar etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.