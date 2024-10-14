'Amin Reis' estetik kurbanı oldu! Tiktok fenomeni Gizem Yıldız'ın yüzü yandı

TikTok fenomeni Gizem Yıldız'ı son dönemde değişimiyle adından söz ettiriyordu.

Amin Reis olarak tanınan Gizem Yıldız ünlendikten sonra estetik yaptırmıştı. "Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" sözleriyle hatırlanan Gizem Yıldız dudak dolgusu ve burun estetiği yaptırmıştı.

Bir hayli değişen Amin Reis estetiklerine devam etmek isterken başına kötü bir şey geldi.

Dudak ve burun estetiklerinin yanında yaptırdığı dolgularla bambaşka birine dönüşen Gizem Yıldız yüzüne de estetik yaptırmak istedi ama yandı.

TikTok fenomeni Gizem Yıldız' 'Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?' dedi.