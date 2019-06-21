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En büyük katliam: 537 tanesini zehirleyerek öldürdüler!

BBC BBC
21.06.2019 16:09 | Son Güncelleme

Afrika ülkesi Botsvana'nın kuzeydoğusunda, nesilleri yok olma tehlikesi altındaki 537 akbabanın zehirlenerek öldüğü açıklandı.

En büyük katliam: 537 tanesini zehirleyerek öldürdüler!

Hükümet bu hayvanların, öldürülen üç filin üzerine dökülen zehirden telef olduğunu duyurdu. Hayvan koruma örgütleri, bunun kayıtlara geçen "en büyük kuş katliamlarından biri" olduğunu söylüyor.

Hükümetin açıklamasında, Zimbabve sınırındaki Hwange Ulusal Parkı'nın yakınlarında meydana gelen olayda koruma altındaki akbabaların yanı sıra iki kara kartalın da zehirlendiği belirtildi ve sorumluların bulunması için bölge halkından yardım istendi.

Botsvana hükümeti, doğal yaşamı koruma örgütlerinin tepkilerine rağmen Mayıs'ta fillerin avlanma yasağını kaldırmıştı. Hükümet bu kararı fillerin tarlalara zarar vermesinden şikayet eden çiftçilerin başvurusu üzerine aldığını açıklamıştı. Fildişi ticareti yasağı ise devam ediyor.

FİLDİŞİ AVCILARI İZLERİNİN BULUNMAMASI İÇİN AKBABALARI ÖLDÜRDÜ

Hükümet yetkilileri, üç filin fildişi avcıları tarafından öldürüldüğünün düşünüldüğünü söylüyor. Bu yetkililer, öldürülen fillerin yerinin bulunmaması için akbabaları hedef alınmış olabileceğini belirtiyor.

Park görevlileri, fildişi avcılarını çoğu kez havada kilometrelerce uzaktan görülebilen ve hayvan leşleriyle beslenen akbaba sürülerinin yardımıyla izliyor.

Botsvana, dünyada en büyük fil nüfusunun bulunduğu ülke. Afrika'da genelindeki 415 bin filin 130 bin'i Botsvana'da yaşıyor.

Çevre koruma örgütleri, Cumhurbaşkanı Mokgweetsi Masisi'nin fil avlama yasağını Ekim'de yapılacak seçimlerde çiftçilerin oyunu alabilmek için kaldırdığını öne sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Botsvana katliam küs

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