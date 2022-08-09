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Boupendza'nın yeni adresi herkesi şaşırttı!

09.08.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde de Hatayspor forması giyen ve gol krallığı mutluluğu yaşayan Boupendza'nın yeni adresi belli oldu. Tekrardan Avrupa'da bir takımda forma giyme isteği nedeniyle takımdan ayrılması beklenen Boupendza herkesi şaşırttı.

Boupendza'nın yeni adresi herkesi şaşırttı!

Ülkemizde yaşadığı çıkışla herkesin beğenisini kazanan Boupendza, Al-Arabi'ye transfer olarak Hatayspor'a para kazandırmıştı. Tekrardan Avrupa arenasında yarışmak için takımdan ayrılmak isteyen Boupendza'nın yeni adresi görenleri şaşırttı.

YİNE ARABİSTAN'DA KALDI

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Yıldız golcü Boupendza'nın yeni takımı belli oldu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, Boupendza'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda Boupendza ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. En son Al-Arabi forması giyen Boupendza, Katar ekibinde 20 maçta 9 gol ve 5 asiste imza atmıştı.


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boupendza
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