Boupendza'nın yeni adresi herkesi şaşırttı!

Ülkemizde yaşadığı çıkışla herkesin beğenisini kazanan Boupendza, Al-Arabi'ye transfer olarak Hatayspor'a para kazandırmıştı. Tekrardan Avrupa arenasında yarışmak için takımdan ayrılmak isteyen Boupendza'nın yeni adresi görenleri şaşırttı.
Yıldız golcü Boupendza'nın yeni takımı belli oldu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, Boupendza'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda Boupendza ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. En son Al-Arabi forması giyen Boupendza, Katar ekibinde 20 maçta 9 gol ve 5 asiste imza atmıştı.
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