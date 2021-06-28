Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Transferin en gözde isimlerinden Aaron Boupendza için son dakika iddiası! Hatayspor formasıyla 2020-2021 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu forvetin yeni takımını duyurdular. İşte detaylar...

Atakaş Hatayspor'un Bordeaux'dan sezon başında kadrosuna kattığı Boupendza, Bordo Beyazlı formayla Süper Lig'e adeta damgasını vurdu. Gabonlu yıldız attığı 22 golle gol krallığı sevincini yaşadı.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Hatayspor'a ilk teklif Galatasaray'dan gelmişti. Sarı Kırmızılılar, devre arasında Boupendza için Hatayspor'a resmi teklifte bulundu fakat Hatayspor'un 10 milyon euro bonservis istemesi sebebiyle transfer suya düşmüştü.

FENERBAHÇE VE KRASNODAR İLE GÖRÜŞME

Galatasaray'ın ardından ezeli rakip Fenerbahçe de Boupendza için devreye girmişti. Hatayspor ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde sonuç alınamamıştı. Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Krasnodar ile görüşme gerçekleştirmiş fakat transferde ilerleme kaydedilememişti.

ATALANTA YAKIN TAKİPTE

Gabon basını Boupendza için birçok iddia ortaya attı. Gabonlu futbolcu için Atalanta, Fiorentina ve Arsenal'in devrede olduğu aktarıldı. Gabon Media Time'da yer alan habere göre Boupendza için özellikle Atalanta'nın ısrarcı olduğu ifade edildi.

DEĞERİNİ YÜZDE 1800 KATLADI

Haberde Aaron Boupendza'nın değerini yüzde 1800 kadar artırdığı ve Atalanta ile Fiorentina'nın dikkatini çektiği belirtildi. Boupendza'nın da İtalya'ya transfer olmak istediği ifade edildi.

'ANLAŞMA ÇOK YAKIN'

Hatayspor, Boupendza için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Atalanta ile Hatayspor arasında görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

ATALANTA VE HATAYSPOR ARASINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Aaron Boupendza için Arsenal'in de devrede olduğu iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Aubameyang'ın Boupendza için olumlu referans olduğu ifadeleri yer almıştı. Boupendza için Atalanta ile Hatayspor görüşme gerçekleştiriyor.



