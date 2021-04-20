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Boupendza yine sahnede! Hatayspor kazandı

20.04.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor evinde Antalyaspor'u yıldızlarının golleriyle 3-2 mağlup etti.

Boupendza yine sahnede! Hatayspor kazandı

Süper Lig'in 36. dakikasında Hatayspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 3-2 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 19. ve 68. dakikalarda Boupendza ile 55. dakikada Diouf'tan geldi. Antalyaspor'un sayılarını ise 46. dakikada Amilton ve 87. dakikada Fredy kaydetti. Boupendza bu gollerle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e yükseltti.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Hatyspor 53 puanda kalırken, son 5 maçta 4. yenilgisini alan Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Hatayspor
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
seneye fenerdesin aslanım
solda Boupendza - sagda Cengiz Under- Forvette Marega Kim durabilir bu Fener in onunde
büyük takıma gidip başarısız olma algısıni degistirecek potansiyel ????

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