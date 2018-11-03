Bournemouth 1 - 2 Manchester United

Ligin 11. haftasının açılış maçında Vitality Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Bournemouth, 11. dakikada Callum Wilson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran Manchester United, 35. dakikada Anthony Martial'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın sonlarına doğru baskısını artıran Manchester United, 90+2'nci dakikada Marcus Rashford'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Manchester United, ligde 20 puan ve maç fazlasıyla 7'nci sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Bournemouth ise averaj farkıyla 6'ncı sırada kaldı.

