SPOR

Bournemouth 1 - 2 Manchester United

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

Premier Lig'de Manchester United, uzatma dakikalarında attığı golle deplasmanda Bournemouth'u 2-1 mağlup etti. United'a galibiyeti Martial ve Rashford getirdi.

Bournemouth 1 - 2 Manchester United

Ligin 11. haftasının açılış maçında Vitality Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Bournemouth, 11. dakikada Callum Wilson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran Manchester United, 35. dakikada Anthony Martial'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın sonlarına doğru baskısını artıran Manchester United, 90+2'nci dakikada Marcus Rashford'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Manchester United, ligde 20 puan ve maç fazlasıyla 7'nci sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Bournemouth ise averaj farkıyla 6'ncı sırada kaldı.

PARTNERKendime yaptığım en büyük iyilik...Kendime yaptığım en büyük iyilik...
Garry Neville Ali Sami Yen'i unutamıyor!Garry Neville Ali Sami Yen'i unutamıyor!
Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdüWembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bournemouth - Manchester United Marcus Rashford Anthony Martial

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

Alex de Souza'dan Jailson'un golü hakkında yorum

Jorge Sampaoli'nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul'a geldi iddiası

Jorge Sampaoli'nin avukatı Fenerbahçe için İstanbul'a geldi iddiası

Dünya Galatasaray - Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Dünya Galatasaray - Fenerbahçe derbisini konuşuyor

G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bournemouth 1 - 2 Manchester United

Bournemouth 1 - 2 Manchester United

Garry Neville Ali Sami Yen'i unutamıyor!

Garry Neville Ali Sami Yen'i unutamıyor!

Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü

Wembley Stadı'nın zemini görenleri hayrete düşürdü

Tottenham Dele Alli'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Tottenham Dele Alli'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybettiğini açıkladı!

Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha'nın hayatını kaybettiğini açıkladı!

Manchester United 2 - 1 Everton (Premier Lig)

Manchester United 2 - 1 Everton (Premier Lig)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.