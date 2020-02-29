Bournemouth Chelsea maç özeti: 2-2

İngiltere Premier Lig'de oynanan 28. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Bournemouth Chelse maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kota almayı amaçlayan Chelsea, Vitality Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Bournemouth'un konuğu oldu.
Mücadeleye hızlı başlayan Chelsea, 33. dakikada Marcos Alonso'nun gülüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi Bournemouth, 54. dakikada Jefferson Lerma, 57. dakikada Joshua King'in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Chelsea'de Alonso, 85. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Chelsea 45, Bournemouth ise 27 puana yükseldi.
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