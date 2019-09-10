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Box Office Türkiye’nin zirvesindeki film, O Bölüm 2

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 10.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

O Bölüm 2 (It: Chapter Two), vizyondaki ilk 3 gününde ABD'de olduğu gibi ülkemizde de hafta sonu box office listesine birinci sıradan giriş yaptı.

Box Office Türkiye rakamlarına göre 6-8 Eylül 2019 haftasının gişe listesinin zirvesinde O (It)'nun devam filmi O Bölüm 2 (It: Chapter Two) yer aldı. Yaklaşık 126 bin seyirciyle ABD'de olduğu gibi ülkemizde de hafta sonu box office listesine birinci sıradan giriş yaptı. Yaklaşık iki yıl önce 100.072 seyirciyle açılışını gerçekleştiren O'nun devam filmi O Bölüm 2 (It: Chapter Two), selefinin açılış performansının üzerine çıkarak vizyondaki ilk üç gününde 125.736 seyirci tarafından izlendi. Film dünya genelinde ise üç günde 185 milyon dolar hasılata erişti.

Listenin ikinci sırasında bir önceki haftanın lideri Masal Şatosu - Sihirli Davet yer aldı. 37.833 seyirci çeken filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) takip etti. Gösterimdeki altıncı hafta sonunda 35.442 seyirciyle üçüncü sırada yer alan filmi, 29.543 seyirciyle Tarantino imzalı Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time In Hollywood) filmi takip etti. Yerli yapım Sar Başa 24.212 seyirci tarafından izlenerek haftayı beşinci sırada kapattı.

Listenin devamında sırasıyla; 5.080 izleyiciyle 45 – 25 #Kusursuz Cinayet, 6.285 izleyiciyle Uzay Parkı (Astro Gardener), 6.966 izleyiciyle Cin-si Bozuk, 11.744 seyirciyle Siccin 6 ve 11.986 seyirciyle Angry Birds Filmi 2 filmleri yer aldı.

Yönetmenliğini Mehmet Tanrısever’in yaptığı Dünya Film Festivallerinden 73 ödül alan Bozkır filmi ise sadece 894 kişi tarafından izlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Box Office Türkiye O Bölüm 2 It: Chapter Two Masal Şatosu: Sihirli Davet gişe listesi

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