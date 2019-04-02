Böyle baba olmaz olsun! Küçük kızına hiç acımadı

Ukrayna'da kaydedilen görüntülerde, bir baba AVM'de kardeşiyle kavga eden kızını kolundan tuttuğu gibi merdivenlerden attı. Neye uğradığını şaşıran küçük kız yerden kalkıp tekrar AVM'ye girdi.

Vicdansız babanın görüntüleri ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

