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Böyle baba olmaz olsun! Küçük kızına hiç acımadı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 20:35 | Son Güncelleme

Ukrayna'da kaydedilen görüntülerde vicdansız baba, küçük kızına kızdı, merdivenlerden aşağı attı.

Ukrayna'da kaydedilen görüntülerde, bir baba AVM'de kardeşiyle kavga eden kızını kolundan tuttuğu gibi merdivenlerden attı. Neye uğradığını şaşıran küçük kız yerden kalkıp tekrar AVM'ye girdi.

Vicdansız babanın görüntüleri ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
baba kız Ukrayna

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şerefiz gücün ona yetiyo dimi.Allah evladon hayırlısını versin sen yaşlanınca oda sana yapmasın. Hep bu yaşta kalacak değiliz
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