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Böyle bekarlığa veda görülmedi! O çırılçıplak soyunup koştu, arkadaşları silahlarını ateşledi

14.12.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir damat adayı için düğün gününden yalnızca birkaç gün önce arkadaşları tarafından düzenlenen bekarlığa veda eğlencesi sosyal medyada gündem oldu. Yakın arkadaşları ve ailesinden birkaç kişinin de katılımıyla bir paintball sahasına götürülen ve yalnızca koruyucu bir kask, botlar ve mankini, yani sadece penisi kapatan tek parçalı erkek mayosu giyerek karlı ve soğuk havada geniş arazi içinde koşan ve arkadaşlarının atışlarından kaçmaya çalışan damadın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Böyle bekarlığa veda görülmedi! O çırılçıplak soyunup koştu, arkadaşları silahlarını ateşledi

İngiltere'den William Watson, bu ayın başlarında kendisi için arkadaşları tarafından düzenlenen bekarlığa veda partisine katıldığında şaşkına döndü. Çünkü eğlencenin odağında kendisi vardı ve ondan beklenen sıfırın altında karlı havada bir mankini içinde koşarak tutulduğu paintball yağmuruna karşı koymasıydı.

PAINTBALL SAHASINA GÖTÜRDÜLER

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Watson, en yakın erkek arkadaşları ve ailesinden 20 kişinin ona soyunmasını söylediği bir paintball sahasına götürüldü ve ona yalnızca koruyucu bir kask, botlar ve giyebileceği ince bir mankini verildi.Bu acımasız ama şenlikli bir oyun karşısında şoke olan Watson, 36 saniye boyunca bu halde koşarken katılımcılar tarafından kameraya alındı.

BABASI DA KATILDI

YARA

Soğuk havada arkadaşları ve ailesi tarafından kendisine atılan paintball'lardan kaçmak için koşturan 31 yaşındaki müstakbel damat, bekarlığa veda partisi sırasında karda soyunup paintball yağmuruna tutulduktan sonra, düğününden sadece birkaç gün önce yaklaşık 50 çürükle kalakaldı. Babası da dahil olmak üzere 20 kişiden oluşan arkadaş ve aile ekibi ona nişan almaktan keyif alıyor gibi görünüyordu.

ÇOK SOĞUKTU

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Olayın ardından görüntülerin viral olması üzerine konuşan Watson “Sıcaklığın bütün gün 0 Santigrat'ın üzerine çıktığını sanmıyorum. Çok soğuktu. Öyle ki boya toplarının yarısı patlamadı bile." diye anlattı.

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Ekip daha sonra yerel bir barda biraz içki içerip ısınarak eğlenceye devam etti.

MORLUKLAR İÇİNDE KALDI

EŞ

Damat adayının nişanlısı 32 yaşındaki Charlotte Goode ile sadece birkaç gün sonra evlenmesi planlanıyordu, ancak bekarlığa veda partisinin acı verici hatıraları hâlâ oradaydı. Watson, “Yaklaşık 40 ila 50 kez vuruldum. Morluklar içinde kaldım” diye konuştu.

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İngiltere damat bekarlığa veda partisi

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