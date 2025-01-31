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Böyle bir para yok! 2024 yılında transfere tam 8,59 milyar dolar! Türkiye...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 11:59
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İngiltere, kulüpleri uluslararası transferlerde en fazla bonservis ödeyen (1,88 milyar dolar) ve en çok gelir elde eden (1,34 milyar dolar) ülke olarak göze çarptı - Bonservisi en yüksek futbolcu Julian Alvarez, en çok harcama yapan kulüp PSG ve en fazla bonservis ödenen (1,19 milyar dolar) futbolcular Brezilyalılar oldu. Türkiye, 2024 yılında ödediği 198 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı

Böyle bir para yok! 2024 yılında transfere tam 8,59 milyar dolar! Türkiye...

Futbol kulüpleri, 2024'te uluslararası transferler için 8,59 milyar dolar bonservis bedeli ödedi.

FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre 2024 yılında profesyonel erkek futbolundaki 22 bin 779 futbolcu için harcanan 8,59 milyar dolar, uluslararası transferde en yüksek ikinci bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası transferde en yüksek bonservis harcaması rekoru ise 2023 yılındaki 9,66 milyar dolar olarak geçerliliğini sürdürdü.

Ayrıca geçen yıl, profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda tüm zamanların rekoru olan 78 bin 742 uluslararası transfer yapıldı.

Bonservisi en yüksek futbolcular

Rapora göre en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu, Manchester City'den ayrılarak Atletico Madrid'e imza atan Julian Alvarez oldu.

Benfica'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) giden Gonçalo Ramos ve Lille'den Manchester United'a transfer olan Leny Yoro, listede ilk 3'te yer aldı.

PSG'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Neves ve Barcelona'nın Leipzig'den transfer ettiği Dani Olmo ise söz konusu üç futbolcunun ardından sıralandı.

EN ÇOK HARCAYAN PSG

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Fransa temsilcisi PSG, geçen senen Avrupa'da en fazla bonservis bedeli harcayan takımlar listesinde zirveye yerleşti.

Listede İngiltere'den Manchester United ikinci, Fransa'dan Olimpik Lyon ise üçüncü sırayı aldı.

Almanya'nın Bayern Münih takımı ve İngiltere ekibi Brighton da sıralamada ilk 5'e girdi.

Futbolcuların ve kulüplerin bonservis ücretleri ise raporda yer almadı.

EN FAZLA BONSERVİS BREZİLYALILARA

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Brezilyalılar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu.

Kulüpler, Brezilyalı oyuncuların bonservisleri için 1,19 milyar dolar ödedi.

Bu alanda 926,9 milyon dolar ödenen Fransız futbolcular ikinci, 620,5 milyon dolar ödenen Portekizli oyuncular üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK HARCAYAN VE KAZANAN İNGİLİZLER OLDU

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İngiltere, kulüpleri uluslararası transferlerde en fazla harcamayı yapan ve en çok kazancı elde eden ülke oldu.

Uluslararası transferlerin bonservislerine 1,88 milyar dolar harcayan İngiltere kulüpleri, 1,34 milyar dolar da kazanç sağladı.

Takımları en çok bonservis ödeyen ülkeler arasında Fransa (994,9 milyon dolar) ve İtalya (937,9 milyon dolar) ilk 3'e girdi.

Fransa 868,4 milyon dolar ve Portekiz 671,8 milyon dolarla kulüpleri en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler listesinde İngiltere'nin ardından sıralandı.

TÜRKİYE TAM 198 MİLYON DOLAR HARCADI

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Türkiye, 2024 yılında ödediği 198 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı.

Uluslararası futbolcu transferinde 2024'te en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 164 milyon dolar ile 12. sıraya yerleşti.

Yurt dışından transfer ettiği 402 futbolcuyla bu alanda 9. sırada bulunan Türkiye, yurt dışına en çok oyuncu gönderen ülkeler sıralamasında da 319 futbolcuyla 15. basamakta yer aldı.

Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan 10 ülke şu şekilde:

Sıra Ülke Bonservis harcaması (dolar)
1 İngiltere 1,88 milyar
2 Fransa 995 milyon
3 İtalya 938 milyon
4 İspanya 762 milyon
5 Almanya 725 milyon
6 Suudi Arabistan 465 milyon
7 Brezilya 353 milyon
8 Portekiz 310 milyon
9 ABD 237 milyon
10 Türkiye 198 milyon

Anahtar Kelimeler:
transfer Türkiye Avrupa para futbol
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