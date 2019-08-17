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Böyle gelin arabası görülmedi!

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YAŞAM  | 17.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Akif Çetin (24) ile Nuray Çetin (23) çifti, kepçeyi süsleyip, gelin arabası yaptı. Akif Çetin'in, gelin almaya gittiği kepçeyle, çift konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Böyle gelin arabası görülmedi!

Hafriyatçılık yapan ailenin 6 çocuğundan en küçüğü Akif Çetin ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nuran Çetin çifti, dün düzenlenen düğünle evlendi. Bugün ise gelin alma etkinliği yapıldı. Akif Çetin, Nuran Çetin'i almaya kepçeyle gitti. Damadın ağabeyi Atilla Çetin'in kullandığı aracın kepçesine oturan damat Akif Çetin, gelin Nuray Çetin'i evinden alıp yanına oturtarak, konvoy eşliğinde şehir turu attı. Damadı ve gelini kepçede görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Davul zurna eşliğinde evlerinin önünde karşılanan çift, çevredekilerden de alkış aldı.

Damat Akif Çetin, "Gelin arabamızın diğerlerinden farklı olmasını istedik. Gelin arabamızı otomobil yerine kepçe yaptık. Hayalimi gerçekleştirdim. Gelini evinden kendimize ait kepçemizle aldım. Daha sonra şehirde tur atarak evimize gittik. Bizleri mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"UNUTAMAYACAĞIM BİR AN OLDU"

Gelin Nuray Çetin ise, kepçeyi görünce çok şaşırdığını belirterek, "Eşim beni evden kepçeyle aldı. Unutamayacağım bir an oldu. Kepçeye binip inerken zorlandım. Ama bana bu farklılığı ve güzelliği yaşattığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa turgutlu Akif Çetin

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