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Böyle hırsızlık görülmedi! Valizin içinden çıkan el videoda anlaşıldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

Bir markete valiz ile hırsızlık yapmak için giren kişilerin akıllara durgunluk veren yöntemi kamera görüntülerine yansıdı. Valizin içinden çıkan bir el, reyonda bulunan ürünü çaldı. İnanılmaz hırsızlık yöntemi kamera görüntülerini izleyince ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan bir hırsızlık görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir marketin içinde hırsızlık yapan iki kişinin kullandığı yöntem kameralara takıldı.

Bir kişinin elindeki valizde tek kişi olarak reyonların arasında dolaştığı görülen görüntülerde, valizli olan kişi, almak istediği ürünün olduğu yere gelince akılalmaz hırsızlık gerçekleşiyor. Valizin içinden çıkan bir el, reyonda bulunan ürünleri çalmaya başlıyor. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Söz konusu olay, görüntülerin markette bulunan güvenlik kamerası kayıtları izlenince ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsız Valiz market

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