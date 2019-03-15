Böyle hırsızlık görülmedi! Valizin içinden çıkan el videoda anlaşıldı

Sosyal medyada yayılan bir hırsızlık görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir marketin içinde hırsızlık yapan iki kişinin kullandığı yöntem kameralara takıldı.
Bir kişinin elindeki valizde tek kişi olarak reyonların arasında dolaştığı görülen görüntülerde, valizli olan kişi, almak istediği ürünün olduğu yere gelince akılalmaz hırsızlık gerçekleşiyor. Valizin içinden çıkan bir el, reyonda bulunan ürünleri çalmaya başlıyor. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
Söz konusu olay, görüntülerin markette bulunan güvenlik kamerası kayıtları izlenince ortaya çıktı.
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