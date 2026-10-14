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Kekiniz fırında kabarıp sonra neden sönüyor? Sebebi olabilecek 6 hata

Evde en sık yapılan ve en sevilen tariflerin başında klasik kek geliyor. Ancak puf puf kabaran, yumuşacık bir kek hazırlamak her zaman düşünüldüğü kadar kolay olmayabiliyor. Bunun için mucizevi bir yöntem olmasa da kekin fırında kabardıktan sonra çökmesine neden olabilecek bazı yaygın hatalar bulunuyor. Peki klasik bir kek tarifinde kusursuz kabaran bir sonuç elde etmek için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kekiniz fırında kabarıp sonra neden sönüyor? Sebebi olabilecek 6 hata
Gökçen Kökden

Çok basit bir tarif gibi görünse de kabarmış ve içi puf puf bir kek hazırlamak bazı püf noktalarını bilmeyi gerektiriyor. Eğer yaptığınız kek fırında güzelce yükselmesine rağmen kısa süre sonra sönüyorsa, sorun tarifte değil uyguladığınız bazı yöntemlerde olabilir. İşte kekin kabarıklığını koruması için dikkat etmeniz gereken noktalar.

1. FIRININ KAPAĞINI ERKEN AÇMAK

Kekiniz fırında kabarıp sonra neden sönüyor? Sebebi olabilecek 6 hata 1

Kek pişerken merak edip sürekli fırının kapağını açıyorsanız ilk şüphelenmeniz gereken alışkanlık bu olabilir. Özellikle pişmenin ilk bölümünde kapağın açılması, fırının içindeki sıcaklığın hızla düşmesine neden olur.

Kekin yapısı henüz yeterince sağlamlaşmadan meydana gelen bu sıcaklık değişimi, ortasının çökmesine yol açabilir. Bu nedenle özellikle ilk 20-25 dakika fırının kapağını açmamak daha iyi sonuç verir.

2. KABARTMA TOZUNU FAZLA KULLANMAK

“Ne kadar çok kabartma tozu, o kadar kabarık kek” düşüncesi doğru değil. Gereğinden fazla kabartma tozu kullanıldığında kek hızlı bir şekilde yükselebilir ancak oluşan yapı bu yükselmeyi taşıyamayabilir.

Sonuçta fırında oldukça güzel görünen kek, pişmenin ilerleyen dakikalarında veya dışarı çıkarıldığında ortasından çökebilir. Tarifte belirtilen miktarın üzerine çıkmamak bu nedenle önemli.

3. FIRINI ÖNCEDEN ISITMAMAK

Kekiniz fırında kabarıp sonra neden sönüyor? Sebebi olabilecek 6 hata 2

Kek harcını soğuk veya yeterince ısınmamış bir fırına koymak da kabarmayı etkileyebilir. Kekin doğru şekilde yükselmesi için pişmeye uygun sıcaklıkta başlaması gerekir.

Bu nedenle harcı hazırlamadan önce fırını tarifte belirtilen dereceye getirip önceden ısıtmak, daha dengeli bir sonuç elde etmeye yardımcı olur.

4. KEKİ TAM PİŞMEDEN FIRINDAN ÇIKARMAK

Kekin üzerinin kızarmış olması içinin de tamamen piştiği anlamına gelmez. Özellikle kalın veya derin kalıplarda dış kısmı pişmiş görünürken orta bölüm hala nemli ve yeterince pişmemiş olabilir.

Böyle bir kek fırından çıkarıldığında merkezindeki yapı kabarıklığı taşıyamaz ve ortası çöker. Pişme süresinin sonuna doğru kürdan testi yapmak bu riski azaltabilir. Kürdanı kekin merkezine batırdığınızda üzerinde çiğ hamur kalmaması gerekir.

5. MALZEMELERİ ÖLÇMEDEN EKLEMEK

Kekiniz fırında kabarıp sonra neden sönüyor? Sebebi olabilecek 6 hata 3

Kek tariflerinde un, sıvı ve yağ arasındaki denge oldukça önemli. Unun az, sıvının ise fazla olması harcın gereğinden daha akışkan kalmasına yol açabilir. Böyle bir harç fırında kabarsa bile yapısını korumakta zorlanabilir.

Özellikle unu göz kararı eklemek yerine tarife uygun şekilde ölçmek daha tutarlı sonuç verir.

6. FIRINDAN ÇIKAR ÇIKMAZ SOĞUK ORTAMA ALMAK

Pişmiş keki çok sıcak fırından çıkarıp doğrudan oldukça soğuk bir ortama koymak ani sıcaklık değişimine neden olabilir. Kek piştikten sonra zaten bir miktar küçülür; ancak özellikle hassas yapılı keklerde büyük sıcaklık değişimleri daha belirgin bir çökmeye katkıda bulunabilir.

Keki tamamen pişirdiğinizden emin olduktan sonra fırından çıkarıp oda sıcaklığında, hava akımından uzak bir yerde soğutabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
kek tarif yemek
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