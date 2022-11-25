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Böyle ihanet duyulmadı! Esra Erol'un programında akılalmaz iddialar... 'Öz dayımın aşkı karım çıktı cinsel mesajları yakaladım'

25.11.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programına Zonguldak'tan katılan Şeref Çakır 1 yıl önce evlendiği eşi Gizem'in ihanetine uğradığını ve boşanmak istediğini dile getirirken dikkat çeken iddialarda bulundu. Çakır, ''Evli olan öz dayım Taner, beni kendi sevgilisi Gizem ile tanıştırdı. Bunu bilmiyordum ama onun sevgilisiymiş. İkisinin cinsel mesajlarını yakaladım'' dedi. İddiaların odağındaki Gizem ise, ''Biz Taner bey ile Şeref'in benden uzaklaşmalarını ve psikolojik sorunlarını konuşuyorduk'' ifadelerini kullandı.

Böyle ihanet duyulmadı! Esra Erol'un programında akılalmaz iddialar... 'Öz dayımın aşkı karım çıktı cinsel mesajları yakaladım'

Zonguldak'ta yaşayan Şeref Çakır, öz dayısı ve eşinin ihanetine uğradığını iddia ederek Esra Erol'un programına başvurdu. Karısı Gizem ile dayısının aracılığı ile tanıştığını söyleyen Çakır, evliliği sürecinde bu ihaneti öğrendiğini söyleyerek yaşanılanlara isyan etti.

''ONLAR CİNSEL MESAJ DEĞİL, ŞEREF'İN BENDEN UZAKLAŞMASINI KONUŞUYORDUK''

Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan Gizem ise, ''Ben dayısı ile yakın ilişkideydim arkadaştık ama sevgili değiliz'' dedi. Şeref Çakır ise söylenenleri kabul etmeyerek ''Gizem'in yanına yalan makinesi koyun arıza verir. İkisinin cinsellik mesajlarını yakaladım'' iddiasında bulundu. Gizem de, ''Cinsellik mesajları değildi. Biz Taner bey ile Şeref'in psikolojik bunalımlarını, benden uzaklaşmasını konuşuyorduk'' açıklamasında bulundu.

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Şeref Çakır ayrıca dayısının kendisine 'Çok fazla namaz kılıyorsun' dediğini bunun da telefon kayıtlarında olduğunu, iş yerinde göze batmamak için namazları evde kıldığını söyledi.

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