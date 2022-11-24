Esra Erol'un programında ağızları açık bırakan yasak aşk itirafı! Kocasının en yakın arkadaşına kaçtı... Rezil sözler: Kocası sahip çıkmadı ben kucak açtım

Evladı Tuğçe'nin kaybıyla Esra Erol'da programına başvuran Suna hanım, kızı Tuğçe'nin çocuğunu okula götürmeye gittiğini 4 Kasım'dan bu yana da haber alamadığını söylemiş, kızının bulunmasını istemişti. Anne Suna ''Kızımı kaçıran kişi daha önce başka kadınları da kaçırdı'' dedi. Canlı yayına katılan Tuğçe Akbaş'ın kocasının arkadaşı Emrah Bağcı ile kaçtığının ortaya çıkmasının ardından ise canlı yayında şoke eden anlar yaşandı.

Tuğçe Akbaş, ''Kocamın arkadaşı Emrah ile kaçtım. Yeni bir hayat kuracağız. Duygusal bir ilişkimiz var. Kocam çocuğuma babalık yapmadı. Kocalık yapmadı. İlişkimiz geçen ay başladı. Bu benim hayatım'' ifadelerini kullandı.

''ŞAKA İLE BAŞLADIK, ARKADAŞIMIN EŞİ TUĞÇE'YE AŞIK OLDUM''

Programda konuşan Emrah da, ''Kocası Tuğçe hanıma sahip çıkmadı. Ben sahip çıktım. En yakın arkadaşımın eşiydi. Tuğçe hanım bana ilgi duymuş. Şaka ile başladı, aşık olduk. Huzursuz bir ailedeydi, ben de kucak açtım. Arkadaşımın en yakın arkadaşını koruyup kolluyorum'' diyerek tepki çekti.

Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan bir izleyici ise ''Emrah benim evli kuzenimi de kaçırdı. Bu adam önüne geleni kaçırıyor'' deyince Tuğçe hanım, ''Bunlar yalan ve iftira'' diyerek Emrah'ı savundu.