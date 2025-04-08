Böyle istatistik görülmedi! Taraftar tepkili, yarı finale çıktılar ama...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyip 49 yıl sonra yarı finale adını yazdıran Göztepe, Süper Lig'de galibiyet hasretini yine dindiremedi. Gürsel Aksel Stadı'nda üst sıralardaki rakiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden sarı-kırmızılılar maçı son dakikada attığı golle 1-1 berabere bitirip galibiyet hasretini 9 maça çıkardı. Müsabakanın 43'üncü dakikasında Brezilyalı yıldızı Romulo'nun penraltı kaçırmasıyla öne geçme şansını yitiren Göz-Göz, 90+4'te Kubilay'ın golüyle yenilgiden kurtuldu. Bu sezon daha önce de son dakika golleriyle gülen Göztepe yine son anda puanı hanesine yazdırdı. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı evinde 1-0'lık skorla alan İzmir temsilcisi ardından 9 müsabakada 4 yenilgi ve 5 beraberlik elde etti. Göztepe'nin son 3 karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı.

KAPTAN İSMAİL'E DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kupada alınan zaferin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın bazı kesimler tarafından protesto edilmesi ise eleştiri topladı. Maçın 90'ıncı dakikasında oyundan çıkarken bir grup tarafından ıslıklanan tecrübeli oyuncuya taraftarlar sosyal medyadan sahip çıktı. Göztepeliler, "İsmail Köybaşı'nın yanındayız" başlığı ile yayınladıkları mesajlarda, "Göztepe taraftarı mücadelesinden vazgeçmeyene her zaman saygı duyar. Kaptanımız vefadan uzak bazı kişiler tarafından ıslıklanmıştır. Yaşanan bu haksız tutumu asla kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ'UN HASRETİ BİTTİ

Göztepe'yi mağlubiyetten kurtaran golcü Kubilay Kanatsızkuş yaklaşık 3.5 yıl sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Bu sezonun 4'üncü haftasında ayak bileği çapraz bağından sakatlanıp 6 ay sahalardan uzak kalan Kubilay, Süper Lig'de en son 6 Kasım 2021 tarihinde Yeni Malatyaspor forması giyerken Başakşehir'e karşı fileleri havalandırmıştı. Gaziantep FK maçının 90+4'üncü dakikasında Göztepe'nin golünü kaydeden 28 yaşındaki futbolcu büyük hasretine son verdi.

"KAZANMAYI HAK ETMİŞTİK"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov sonuçtan memnun olmadığını ancak mücadeleden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Kupa maçının ardından zor bir mücadeleye çıktıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Savunmada bir hata yaptık ve ilk hızlı atakta golü yedik. Ayrıca pozisyonlara girip değerlendiremiyoruz. Maalesef son maçlarda bu konuda büyük bir şanssızlık yaşıyoruz. Buralarda da kesinlikle daha etkili olmamız gerekiyordu. Ancak takımım sonuna kadar kazanmak için mücadele etti ve bu bizim adımıza güzel olan bölümdü" dedi.

"AVRUPA HEDEFİMİZ SÜRÜYOR"

Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin sürdüğünü belirten Stoilov, "Ligdeki sıralamadan dolayı iş daha karmaşık görülebilir ama önümüzde kupa var. Demek ki koyduğumuz Avrupa hedefi devam ediyor. Biz ligde artık galibiyetler almak durumundayız. Önce buna odaklanacağız. 3-4 gün önce kupada çok önemli bir mücadele gerçekleşti. Gerçekten zorluk düzeyi yüksek bir maçtı ve orada kazanarak yolumuzu ilerledik. Aynı zamanda taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bizi son dakikaya kadar desteklediler. Her zaman söylediğim gibi ne olursa olsun, iyi günde, kötü günde beraber olursak kesinlikle istediğimiz hedeflere ulaşacağız" diye konuştu.