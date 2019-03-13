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Böyle kaza görülmedi! Camdan fırladı, emniyet kemeri hayatta tuttu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2019 19:56 | Son Güncelleme

Minibüsün ön koltuğunda oturan kadın, kırılan camdan dışarı savruldu. Emniyet kemeri sayesinde hayata tutunan kadının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavşağa hızlı giren İki araç çarpıştı. Olayın nerede yaşandığı bilinmezken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Minibüsün ön koltuğunda oturan kadın kırılan camdan dışarı savruldu. Emniyet kemeri takılı olan kadın ölümden dönerken, korku dolu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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kaza minibüs kadın emniyet kemeri

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