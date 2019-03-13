Böyle kaza görülmedi! Camdan fırladı, emniyet kemeri hayatta tuttu

Kavşağa hızlı giren İki araç çarpıştı. Olayın nerede yaşandığı bilinmezken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Minibüsün ön koltuğunda oturan kadın kırılan camdan dışarı savruldu. Emniyet kemeri takılı olan kadın ölümden dönerken, korku dolu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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